    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Epic Games estrenó dentro del juego El Capítulo Perdido: La Venganza de Yuki, una secuencia escrita hace dos décadas para Kill Bill que nunca llegó a filmarse.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Un proyecto que Quentin Tarantino guardó por más de veinte años finalmente vio la luz: El Capítulo Perdido: La Venganza de Yuki.

    Esta pieza, basada en una escena eliminada del primer borrador de Kill Bill, se estrenó el 30 de noviembre dentro del videojuego Fortnite.

    El corto, de ocho minutos, fue creado con los gráficos de Unreal Engine, supervisado por Tarantino y protagonizado por Uma Thurman, quien volvió a interpretar a ‘La Novia’ mediante captura de movimiento.

    Según informó Epic Games, la escena corresponde a un capítulo escrito por el director para Kill Bill que fue descartado por razones de ritmo.

    “Era demasiado loca, demasiado violenta y tenía demasiada acción”, explicó Tarantino en un evento en Los Ángeles.

    En él, Gogo Yubari tenía una hermana gemela, Yuki, cuya historia nunca llegó a concretarse en pantalla.

    ¿Cómo surgió esta colaboración?

    El director relató que la colaboración con Fortnite surgió cuando Epic Games le propuso integrar a sus personajes en el juego.

    “Pensé que íbamos a hablar de licencias y cameos”, dijo. Pero la compañía tenía una idea distinta: querían saber si Tarantino tenía algo de entre ocho y doce minutos que pudiera adaptarse al universo del juego.

    “Al final, sí lo tenía. Un capítulo entero del primer borrador del guion. Ni siquiera hubo segundos borradores”, reveló.

    ¿Cómo ver La Venganza de Yuki dentro de Fortnite?

    El corto está disponible en la sección “Descubrir” (Discover) del juego, que es donde se selecciona el modo de juego.

    Los jugadores pueden acceder a la pieza en cualquier momento buscándola como El Capítulo Perdido: La Venganza de Yuki.

    Allí, te llevará a un mundo que es el lobby de un cine y para reproducir el corto hay que dirigirse a la confitería de este lugar.

    Un rodaje digital con Uma Thurman

    Thurman volvió a encarnar a La Novia utilizando captura de movimiento, un proceso que —según informó Variety— le permitió interpretar sus escenas dentro de un entorno digital sin perder naturalidad.

    “Es muy novedoso llevar la cámara en la cabeza, pero me olvidé por completo de ello; simplemente comencé a vivir los momentos de las escenas”, afirmó.

    La tecnología de Unreal Engine permitió renderizar personajes en tiempo real, probar expresiones, poses y animaciones basadas en los datos faciales de los actores.

    Para Thurman, este formato abre la historia a nuevas audiencias: “Es realmente conmovedora. Es genial, y creo que es algo que tenía que ser”.

