Si hay una serie conocida por abordar la tecnología y sus riesgos desde una perspectiva futurista, esa es Black Mirror.

En medio de los agitados debates en torno a la inteligencia artificial, el creador del programa, Charlie Brooker, utilizó ChatGPT para escribir el guión de un capítulo de la próxima temporada.

Dicho sistema tiene la capacidad de desarrollar textos de manera independiente a partir de directrices que le dan los usuarios.

ChatGPT: creador de Black Mirror usó la inteligencia artificial para escribir un capítulo y así fue el resultado. Foto: Charlie Brooker.

Qué le pareció el resultado

Durante una entrevista con el medio británico Empire, Brooker aseguró que no le gustó el trabajo que hizo la IA.

“He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir: ‘generar un episodio de Black Mirror’ y me salió algo que, a primera vista, parecía creíble, pero que, a segunda vista, era una porquería”, declaró.

Según contó a la revista, aquello se debió a que la aplicación de inteligencia artificial simplemente buscó todas las sinopsis de los episodios de la serie, para así mezclarlas en un solo texto.

“Si escarbas un poco más, dices: ‘Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí’”.

Pese a la desalentadora respuesta de ChatGPT, Brooker aseguró que lo que le pasó tiene relación con lo que espera contar en el capítulo, mientras que también le hizo reflexionar sobre cómo hace la serie.

“Era consciente de que había escrito muchos episodios en los que alguien decía: ‘¡Oh, yo estaba dentro de un ordenador todo el tiempo!’. Así que pensé: ‘Voy a desechar cualquier idea de lo que creo que es un episodio de Black Mirror’. No tiene sentido hacer un programa antológico si no puedes romper tus propias reglas”.

ChatGPT: creador de Black Mirror usó la inteligencia artificial para escribir un capítulo y así fue el resultado. Foto: Black Mirror.

Otros casos similares

Informaciones rescatadas por Infobae detallan que anteriormente, el guionista de producciones como The Last of Us y Chernobyl, Craig Mazin, también había manifestado su disconformidad en este ámbito con ChatGPT, sistema que probó para escribir la tercera cinta de Knives Out.

“Me encanta cómo lo que está haciendo esta cosa es, básicamente, un gran trabajo siendo un farsante. He visto esto en salas de guionistas donde la gente empieza a lanzar ideas y todo se basa en la cadencia y en la confianza. Después te das cuenta: ‘No me han contado nada’. Bajo mi punto de vista, ChatGPT no me parece que sea una amenaza para los guionistas”, sentenció en conversación con el podcast Scriptnotes.

Volviendo a Black Mirror, la sexta temporada será estrenada el próximo 15 de junio a través de Netflix. Mientras tanto, puedes ver un avance a continuación.