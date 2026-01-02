SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La profesora de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y autora del libro Cómo cambiar: la ciencia que te ayuda a ser quien quieres ser (GeoPlaneta, 2021), Katy Milkman, compartió una serie de recomendaciones para crear hábitos y mantenerlos en el tiempo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos. Foto: referencial.

    Con el inicio de un nuevo año, es común que muchas personas se planteen nuevos objetivos y metas.

    Estos pueden abarcar desde hacer ejercicio y llevar una alimentación más saludable hasta definir momentos para leer o practicar un instrumento musical, por mencionar solo algunos ejemplos.

    Para ello, la creación de hábitos es fundamental. Y desarrollar la estrategia adecuada para mantenerlos puede marcar una diferencia significativa entre dejar los objetivos en la mente y convertirlos en una realidad, en base a los intereses propios.

    La profesora de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y autora del libro Cómo cambiar: la ciencia que te ayuda a ser quien quieres ser (GeoPlaneta, 2021), Katy Milkman, ha dedicado su carrera a estudiar el comportamiento de las personas y cómo se pueden gestionar los hábitos.

    Uno de los conceptos que ha desarrollado en sus investigaciones es el llamado “Efecto del Nuevo Comienzo”.

    En una reciente entrevista con el Washington Post, la también presentadora del podcast Choiceology explicó: “El Efecto del Nuevo Comienzo forma parte de un patrón que observamos en el comportamiento humano. No solemos pensar en nuestras vidas de forma lineal. En cambio, tendemos a pensar en ellas como si fuéramos personajes de una novela”.

    “Hay interrupciones, algunas son importantes: un nuevo trabajo, una mudanza, tener un hijo. Otras son mucho más breves: tu cumpleaños, o un lunes. Pero todas pueden sentirse, psicológicamente, como un nuevo capítulo, una pizarra en blanco. Incluso cuando prácticamente nada cambia en tu vida, sigue habiendo una extraña psicología alrededor de los lunes y los cumpleaños. Nos presentan lo que se siente como un nuevo comienzo, y esa sensación puede ayudar a motivar el cambio”.

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos. Foto: Editorial GeoPlaneta.

    Cómo lograr que tus objetivos y metas se cumplan

    Milkman relató un caso personal, en el cual consiguió adoptar un hábito mientras era estudiante de posgrado en la Universidad de Harvard.

    Por ese entonces le costaba hacer ejercicio, pese a que en el pasado solía practicar tenis.

    Sentía que no tenía motivación para hacer deporte y que no contaba con el tiempo suficiente, mientras que tampoco tenía compañeros para entrenar ni una rutina de práctica.

    No obstante, dijo Milkman, se le ocurrió una estrategia que posteriormente se convertiría en la base de sus primeras investigaciones.

    “Consistía en escuchar audionovelas solo cuando hacía ejercicio. Esto me cambió la vida. Corría a casa para cambiarme de ropa e ir a hacer ejercicio, para poder escuchar (los audiolibros de) Harry Potter y desconectar un poco de la realidad”.

    Según Milkman, una estrategia que puede ayudar a la creación y el mantenimiento de hábitos es combinar actividades que disfrutas con otras que de otro modo evitarías durante tu rutina.

    Por ejemplo, si te gusta ver series en el streaming y te cuesta hacer ejercicio en una elíptica 30 minutos al día, puedes seguir tus programas favoritos mientras haces deporte.

    Para ella, aquello funcionó: “He cambiado por completo mi relación con el ejercicio. Empecé a ver maneras de usarlo también en otros aspectos de la vida, simplemente combinando una tarea con una tentación, para que la tarea deje de sentirse como una tarea. Empiezas a desearla”.

    Ese mismo principio aplica para otras áreas e intereses, afirmó Milkman.

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos. Foto: archivo.

    Junto con ello, sugirió plantearse “metas puntuales”, para así avanzar progresivamente de acuerdo a tus objetivos.

    A modo de ejemplo, dijo que en vez de decirte “voy a seguir una dieta mejor este año”, puede ser más beneficioso preguntarse: “¿Qué acción puntual puedo hacer en este momento de motivación para marcar la diferencia?”.

    “En cuanto a la salud, quizás no hayas programado tu chequeo médico anual, ni una colonoscopia ni una mamografía. Es genial usar esta motivación temporal para estos pequeños detalles de cuidado preventivo. Y luego podrías aprovechar el impulso de lograr este objetivo y plantearte objetivos más grandes y a largo plazo. Pero para eso, necesitas estructura y otros apoyos”.

    Sobre esto último comentó que, por ejemplo, puedes inscribirte en un gimnasio o en clases que se pagan por adelantado, para así generar “un compromiso” que te incite a ir, ya que invertiste dinero en ello.

    También puedes tener una caja en la que dejes dinero cada vez que cumplas con el hábito, pero en la que “pierdas” ese dinero si no cumples con tu propósito.

    Asimismo, dijo Milkman, puedes coordinarte con un amigo o ser querido para trabajar juntos en el objetivo que tienen en mente.

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos. Foto: referencial

    La especialista afirmó que en sus investigaciones intentó descubrir si existe un número determinado de días o meses para crear un hábito. Sin embargo, aseguró, “no lo había”.

    Más bien, aquello puede variar significativamente dependiendo de cada persona y el hábito que busca establecer.

    Pese a lo anterior, enfatizó que “la repetición crea hábito” y “la principal lección es no desanimarse” si, por ejemplo, no consigues generar el hábito de hacer ejercicio todos los días después de un mes.

    “Intenta seguir haciéndolo de forma constante. Cuanto más repitas, más habituales se vuelven”, sentenció Milkman al citado periódico.

