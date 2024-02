Cómo el barrio Botania sobrevivió los graves incendios en Quilpué

El barrio Botania, en Quilpué, es un espacio donde están instaladas 70 casas y que, pese a que su alrededor terminó completamente quemado, todas las casas se encuentran intactas.

Y no fue por milagro.

Desde el año pasado, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el organismo Caritas Chile prepararon al lugar con un plan de prevención de incendios que funcionó a cabalidad durante la tragedia que comenzó el pasado viernes.

Estas son las 8 medidas que tomó el barrio Botania para sobrevivir a los incendios de la Región de Valparaíso.

“Un ejemplo a seguir”: cómo el barrio Botania sobrevivió los graves incendios

1. Capacitación

El coordinador nacional de proyecto de prevención de incendios de Conaf, Pedro Contreras, le dijo a LUN que este primer paso es el más importante.

Tanto Conaf como Caritas Chile, los municipios y las comunidades crearon un mapa de los potenciales peligros. Después, hicieron un simulacro general “que permite evaluar en tiempo real el desempeño de cada comunidad”.

2. Reservas de agua

El proyecto que salvó al barrio Botania contempló la instalación de estanques de agua, con una capacidad de 4.500 y 10.000 litros que mantienen el entorno húmedo (evitando así las llamas) y abastecen a los camiones en los cerros.

3. Desmalezamiento

También prepararon el terreno alrededor de las viviendas, en un constante desmalezamiento que se intensificó durante las temporadas de incendio, “ya que el pasto seco es un material altamente combustible y facilita el rápido avance del fuego”.

4. Distancia segura

Simón Berti, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales aseguró a LUN que siempre debiese existir una distancia mínima entre las viviendas y la vegetación: “Para calcularla, una buena forma es medir la altura del árbol más alto cercano a las casas y multiplicarla por tres, de manera que se genere un espacio que las proteja de las pavesas de fuego que transporta el viento”.

Además, los vehículos de bomberos necesitan espacio para instalarse, por lo que es importante tener distancias mínimas.

Foto: Agencia Uno

5. Basura

Limpiar las orillas de los caminos es imprescindible, pues muchas veces algo muy pequeño, como una botella de vidrio, es suficiente “para que al contacto con el sol funcione como lupa y cause un incendio”.

6. Limpieza de troncos

“Lo ideal es sacar todo el follaje que se encuentre a menos de dos metros del suelo, porque esas ramas serán las más cercanas al fuego que transporte a ras de piso el pasto seco”, dijo Berti.

7. Comunicaciones

Todo lo anterior podría perder efecto si es que no se tiene un buen sistema de comunicaciones. “Y no me refiero a nada caro ni sofisticado, sino a los clásicos walkie talkie”. Y es que durante emergencias, es común que la señal telefónica se sature o se dañe, por la destrucción de antenas.

8. Drones

Este paso es importante para las autoridades, como policías y Conaf. Según Berti, los drones son un gran aliado para encontrar a tiempo los focos de incendio pequeños que son fácilmente controlables, además de perseguir a quienes provocan el fuego.