Cómo evitar la otitis en verano: las claves para proteger tus oídos en piscinas y playas

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los baños en piscinas, lagos y el mar se vuelven habituales de las vacaciones.

Sin embargo, este mayor contacto con el agua también incrementa el riesgo de desarrollar otitis, una inflamación e infección del oído que genera dolores y malestares.

“ La otitis es una inflamación e infección del oído. En el caso de afectar al conducto auditivo externo, se denomina otitis externa ”, explica la doctora Javiera Pardo, otorrinolaringóloga de Clínica Universidad de los Andes.

Según la especialista, la otitis externa es la más frecuente durante el verano y se explica por las condiciones que se generan tras los baños prolongados.

“Es más frecuente en verano por el aumento de los baños en el mar, lago y piscina, que favorece la humedad en el conducto auditivo y el crecimiento de bacterias o en algunas ocasiones incluso hongos”, señala.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la otitis externa puede comenzar con comezón, enrojecimiento y molestias leves en el oído. Si la infección avanza, aparece más dolor, sensación de oído tapado, drenaje de líquido y disminución de la audición.

Cómo evitar la otitis en verano: las claves para proteger tus oídos en piscinas y playas. Foto: Pexels

Hábitos que aumentan el riesgo

Algunos comportamientos habituales durante las vacaciones pueden facilitar la aparición de esta infección.

Entre ellos, la especialista menciona “tomar baños prolongados, no secarse adecuadamente los oídos, bañarse en aguas estancadas o contaminadas” .

A eso se suma una práctica muy extendida, pero poco recomendable: el uso de cotonitos.

“Introducir cotonitos u otros elementos en los oídos altera la piel del conducto, daña la barrera protectora y facilita el ingreso de bacterias”, advierte.

Cómo evitar la otitis en verano: las claves para proteger tus oídos en piscinas y playas. Foto: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA PATRICIO FUENTES Y.

Cómo prevenir la otitis en verano

La buena noticia es que existen medidas simples para reducir el riesgo.

“Se recomienda dar baños más cortos, evitar que quede humedad dentro del conducto del oído, secándolo con una toalla o secador de pelo ”, explica la especialista.

También sugiere “tratar de evitar baños en aguas estancadas o contaminadas” y, como medida preventiva adicional, “el uso de tapones de oídos antes de bañarse”.

Cuándo consultar

Aunque en algunos casos las molestias pueden ser leves, hay síntomas que no deben pasarse por alto.