Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

Todavía falta para que termine el verano. Las altas temperaturas regresaron con fuerza en esta temporada, con olas de calor de varios días que han convertido la vida dentro de muchas casas y departamentos en algo realmente sofocante.

Pero no solo eso: mientras el calor se vuelve más intenso y frecuente en el mundo cada año, también aumentan los riesgos para la salud, como los golpes de calor, insolación y agotamiento.

La mejor solución para hacerle frente a las altas temperaturas es, sin duda, un aire acondicionado. Pero este es un lujo que no todas las personas se pueden permitir, ya sea por el precio, o porque viven en una propiedad arrendada que no permite instalar uno, entre otras razones.

Sin embargo, hay algunos tips que pueden ayudarte a refrescar tu hogar y regular la temperatura, incluso sin la necesidad de tener uno de estos electrodomésticos. Aquí dejamos 6 métodos que puedes intentar.

1. Cubrir las ventanas

Este método sirve especialmente en las casas y departamentos que tienen orientación oriente o poniente: la luz solar directa produce mucho calor, por lo que es recomendable cubrir las ventanas para crear una especie de barrera que no permita que se caliente todo adentro.

Es ideal utilizar las cortinas o persianas (también conocidas como cortina roller) . Eso sí, las cortinas de color oscuro podrían hacer que la habitación sea más calurosa, por lo que hay que preferir tonalidades más claras.

2. No abrir las ventanas si el aire afuera está caliente

Aunque un impulso natural es abrir las ventanas cuando se siente calor, lo primero que debes hacer es revisar si es que en el exterior el aire está más caliente que dentro de casa.

En general, cuando hay una ola de calor el aire exterior suele estar mucho más caliente. Al abrir las ventanas, lo único que lograrás es calentar aún más tu hogar. Lo mejor será mantener puertas y ventanas cerradas en las horas máximas de calor.

3. Utilizar un ventilador

Esta es una alternativa económica —suelen consumir poca energía— e importante, pues permite que circule el aire dentro de un espacio cerrado . Aunque puede no refrescar todo el ambiente (en especial cuando la humedad es alta), sí puede aclimatar tu cuerpo, a través de la evaporación del sudor.

Además, si el aire está quieto en tu dormitorio o sala, te sentirás más cansado y acalorado. Por eso, es mejor hacer que se mueva y circule.

4. Evitar puntos de calor en casa

Si ves en el pronóstico del tiempo que llegará una ola de calor o días demasiado calurosos, puedes adelantarte, prevenir y comprar alimentos que no requieran cocinarlos.

Y es que utilizar el horno o la encimera genera fuentes de calor que podrían calentar aún más el aire en tu casa o departamento . En su lugar, será mejor preparar comidas ligeras y frías o, en su defecto, dejar preparados los alimentos que necesitan ser cocidos y limitarse a utilizar un microondas.

Además, si es que tienes una secadora de ropa, también es recomendable que la utilices únicamente por la noche, cuando el tiempo esté más fresco.

Finalmente, las duchas deben ser templadas y no extremadamente calientes, para no añadir más calor a la casa.

5. Abrir las ventanas durante la noche

Cuando sientes que el aire está más fresco en el exterior que en el interior, es momento de abrir las ventanas para permitir que entre y refresque tu casa o departamento.

Ahora, los bichos, como mosquitos, pueden ser un problema, y es que la luz interior podría atraerlos. Por ello, es recomendable utilizar una malla mosquitera —en el mercado existen plegables y magnéticos que facilitan su instalación— y tratar de apagar la luz de la habitación que estés ventilando.

6. Sellado hermético en la casa o departamento

Podría estar entrando aire caliente a tu hogar sin que te des cuenta a través de las puertas o ventanas que están mal selladas . Para ello, es recomendable utilizar un sello térmico (cinta aislante) y burletes, que se venden a un precio accesible y son de fácil instalación.

Debes detectar qué lugares de casa podrían tener fugas de aire y comenzar a utilizar estos productos, que son adhesivos. Cuando notes que están dañados, puedes sacarlos con cuidado —para no dañar los marcos— y volver a instalar otro más firme.