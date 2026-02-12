Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes. Foto: archivo.

Dos buques de la Armada de Estados Unidos colisionaron este miércoles 11 de febrero en aguas cercanas a Sudamérica, lo que provocó que al menos dos personas terminaran con lesiones leves.

Según confirmó al Wall Street Journal el portavoz del Comando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz, el choque se dio entre un buque de guerra y uno de suministro .

En concreto, se trata del destructor USS Truxtun, de la clase Arleigh Burke, y del buque de apoyo rápido de combate USNS Supply, de la clase Supply.

El portavoz militar detalló que el episodio ocurrió durante un reabastecimiento de combustible en altamar .

Las dos personas que sufrieron lesiones leves se encuentran en condición estable, mientras que ambos buques informaron que pueden seguir navegando con seguridad.

Qué se sabe del choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica

El coronel afirmó que todavía no se tiene claridad sobre la causa de la colisión entre las embarcaciones. Enfatizó que el episodio está bajo investigación .

Ortiz no detalló la ubicación exacta en la que ocurrió el choque.

De acuerdo a informaciones reunidas por el citado periódico, el USS Truxtun zarpó desde su puerto base en Norfolk, Virginia, el pasado 6 de febrero, para así cumplir con un despliegue programado.

Por su parte, el USNS Supply ha estado operando en el Caribe.

El área de responsabilidad del Comando Sur abarca la mencionada región y partes del Atlántico Sur y el Pacífico Sur.

El mismo día en que se informó el choque entre los buques, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos reportó otro incidente separado, en el que un infante de marina falleció tras caer del USS Iwo Jima en el Caribe el pasado 7 de febrero.

El cabo Chukwuemeka E. Oforah fue declarado muerto después una extensa operación de búsqueda y rescate de 72 horas .

Desde el Cuerpo de Marines afirmaron que aquel episodio también está bajo investigación .

Los respectivos incidentes se posicionan en un escenario en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en los últimos meses un aumento masivo de fuerzas navales en el Caribe, como parte de sus medidas para combatir el narcotráfico en la región.

Actualmente, Washington cuenta con 12 buques de guerra en el área del Comando Sur, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque.