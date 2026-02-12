SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos confirmó al Wall Street Journal que el choque se dio entre un buque de guerra y uno de suministro. El episodio ocurrió durante un reabastecimiento de combustible en altamar.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes. Foto: archivo. PH3 Joshua Kinter

    Dos buques de la Armada de Estados Unidos colisionaron este miércoles 11 de febrero en aguas cercanas a Sudamérica, lo que provocó que al menos dos personas terminaran con lesiones leves.

    Según confirmó al Wall Street Journal el portavoz del Comando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz, el choque se dio entre un buque de guerra y uno de suministro.

    En concreto, se trata del destructor USS Truxtun, de la clase Arleigh Burke, y del buque de apoyo rápido de combate USNS Supply, de la clase Supply.

    El portavoz militar detalló que el episodio ocurrió durante un reabastecimiento de combustible en altamar.

    Las dos personas que sufrieron lesiones leves se encuentran en condición estable, mientras que ambos buques informaron que pueden seguir navegando con seguridad.

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes. Foto: archivo.

    Qué se sabe del choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica

    El coronel afirmó que todavía no se tiene claridad sobre la causa de la colisión entre las embarcaciones. Enfatizó que el episodio está bajo investigación.

    Ortiz no detalló la ubicación exacta en la que ocurrió el choque.

    De acuerdo a informaciones reunidas por el citado periódico, el USS Truxtun zarpó desde su puerto base en Norfolk, Virginia, el pasado 6 de febrero, para así cumplir con un despliegue programado.

    Por su parte, el USNS Supply ha estado operando en el Caribe.

    El área de responsabilidad del Comando Sur abarca la mencionada región y partes del Atlántico Sur y el Pacífico Sur.

    El mismo día en que se informó el choque entre los buques, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos reportó otro incidente separado, en el que un infante de marina falleció tras caer del USS Iwo Jima en el Caribe el pasado 7 de febrero.

    El cabo Chukwuemeka E. Oforah fue declarado muerto después una extensa operación de búsqueda y rescate de 72 horas.

    Desde el Cuerpo de Marines afirmaron que aquel episodio también está bajo investigación.

    Los respectivos incidentes se posicionan en un escenario en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en los últimos meses un aumento masivo de fuerzas navales en el Caribe, como parte de sus medidas para combatir el narcotráfico en la región.

    Actualmente, Washington cuenta con 12 buques de guerra en el área del Comando Sur, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosSudaméricaCaribeArmada de Estados UnidosBuquesBarcosUSS TruxtunUSNS SupplyMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    Lo más leído

    1.
    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2.
    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    3.
    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    4.
    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    5.
    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025
    Chile

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó