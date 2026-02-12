SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Desde Washington afirmaron que el espacio aéreo de El Paso (Texas) fue cerrado de manera temporal por una “incursión” de vehículos aéreos no tripulados controlados por un cartel de la droga. Confirmaron que “la amenaza ha sido neutralizada”. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU. Foto: archivo.

    Durante la noche del martes 10 de febrero, las autoridades de Estados Unidos cerraron el espacio aéreo de El Paso (Texas) de manera temporal, a raíz de lo que describieron como una “incursión” de drones de un cartel del narcotráfico proveniente de México.

    El secretario de Transporte del país norteamericano, Sean Duffy, afirmó la mañana del miércoles en una publicación en X que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Guerra “actuaron rápidamente” para abordar la situación.

    La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y se están reanudando los vuelos normales”, escribió el titular de la cartera en la red social.

    Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han entregado detalles sobre la presunta incursión de los drones. Tampoco se han referido públicamente a qué cartel del narcotráfico pertenecían, qué tipo de drones eran ni a cómo fueron “neutralizados”.

    Previamente, en los últimos años, se han reportado casos en los que carteles mexicanos han recurrido a vehículos aéreos no tripulados para sus operaciones delictivas.

    Un funcionario de seguridad mexicano declaró recientemente al New York Times, bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados, que en el último año las autoridades han visto un aumento de la actividad de drones de carteles en la frontera con Estados Unidos.

    Han sido utilizados para operaciones como contrabando de drogas y vigilancia de los movimientos de las fuerzas de seguridad estadounidenses, según la fuente.

    Informaciones rescatadas por CNN detallan que la utilización de drones por parte de carteles mexicanos ha generado preocupación entre los funcionarios estadounidenses, quienes temen que puedan ser utilizados para invadir el espacio aéreo de Estados Unidos.

    No obstante, según declaró un exfuncionario al citado medio, la información de inteligencia sugiere que los carteles se muestran más bien reticentes a cruzar la frontera con drones, por temor a la respuesta que pueda entregar Washington.

    La administración del presidente Donald Trump ha manifestado en múltiples ocasiones que tiene la intención de atacar a los carteles de la droga que operan en México y otros países.

    Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que Estados Unidos vaya a realizar operaciones militares en el territorio mexicano.

    Junto con ello, ha enfatizado que el país defiende su soberanía.

    Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna en sus operaciones criminales. Foto: archivo.

    Qué respondió México tras la presunta incursión de drones de un cartel en EEUU

    Luego de que Estados Unidos reportara la presunta incursión de drones en su espacio aéreo durante la noche de este martes, Sheinbaum declaró en su conferencia de prensa matutina que “no hay que especular”.

    “No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos puede preguntarle al gobierno de México”, dijo la presidenta.

    “No hay que especular, vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido: una comunicación permanente”.

    Agregó que las autoridades mexicanas van a “averiguar exactamente las causas” del cierre del espacio aéreo sobre El Paso.

