    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    De acuerdo a las autoridades turcas, los presuntos miembros del grupo militante, también conocido como Estado Islámico, planeaban atentados en el país durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las investigaciones para arrestar a 22 sospechosos más siguen en curso.

    Alexis Paiva MackPor 
    Las autoridades de Turquía informaron este jueves 25 de diciembre que la policía consiguió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS, también conocido como Estado Islámico, en redadas efectuadas en todo el país.

    Según reportó la Fiscalía de Estambul a través de un comunicado al que tuvo acceso CNN, las detenciones se dieron a raíz de supuestos complots relacionados con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

    De acuerdo a las autoridades turcas, los presuntos miembros del grupo militante planeaban atentados durante las fiestas.

    Qué se sabe del megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    La fiscalía dijo que los investigadores encontraron información que sugería que “la organización terrorista armada ISIS planeaba llevar a cabo acciones” en Turquía, “especialmente contra personas no musulmanas, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.

    Las informaciones reunidas por el citado medio detallan que, en total, se emitieron órdenes de detención contra 137 personas, de las cuales 115 fueron detenidas.

    Aquello fue posible luego de que la policía efectuara operaciones simultáneas en 124 direcciones, en las que se realizaron arrestos, revisiones e incautación de pistolas, municiones y documentos.

    Desde la fiscalía afirmaron que las investigaciones para arrestar a los 22 sospechosos restantes siguen en curso. Agregaron que darán a conocer más detalles a medida que avancen.

    Los reportes sobre el megaoperativo en Turquía surgieron el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tropas estadounidenses realizaron ataques contra objetivos de ISIS en Nigeria.

    El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, confirmó en declaraciones reunidas por el Washington Post que se realizaron “ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria”.

    Precisó que la ofensiva fue en respuesta a “la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento” y que fue el resultado de una colaboración de seguridad e inteligencia entre Nigeria y Estados Unidos.

    ISISTurquíaEstado IslámicoPolicialTerrorismoCrimenAtentadoMundoInternacional

