    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    El presidente estadounidense afirmó que ambos países han “progresado mucho” para poner fin a la guerra, por lo que cree que están “mucho más cerca que nunca”. Sin embargo, reconoció que es “un asunto muy complicado”.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

    Los respectivos presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, se reunieron en Florida este domingo 28 de diciembre.

    La reunión realizada en el Club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach tuvo el objetivo de discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

    Cabe recordar que el país presidido por Vladimir Putin ha desarrollado una invasión a gran escala en el territorio ucraniano desde el 24 de febrero de 2022.

    Los líderes afirmaron que las conversaciones continuarán en enero. En palabras de Trump, “este no es un acuerdo de un día”, sino “un asunto muy complicado”.

    Sin embargo, dijo, ambos países han “progresado mucho” para poner fin a la guerra, por lo que cree que están “mucho más cerca que nunca”.

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

    Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Trump mencionó que todavía hay “uno o dos” asuntos pendientes en las conversaciones de paz con Rusia.

    No obstante, no especificó cuáles son esos puntos.

    Según distintos analistas, uno parece ser el futuro de la región ucraniana del Donbás, la cual está ocupada en gran parte por las fuerzas rusas.

    En noviembre, Kiev rechazó la exigencia rusa de retirar tropas de parte de la región para crear una “zona desmilitarizada”.

    Ahora, según rescata el Washington Post, Zelenski propone que ambas partes se retiren para crear una “zona económica libre” con tropas y observadores internacionales.

    Cuando un periodista le consultó a Trump sobre el Donbás, el presidente estadounidense dijo: “Nos estamos acercando a un acuerdo al respecto. Y ese es un tema importante”.

    Zelenski, por su parte, comentó que Estados Unidos y Ucrania están “totalmente de acuerdo” en las garantías de seguridad contra potenciales agresiones rusas futuras.

    Agregó que todavía se deben conversar algunos puntos finales sobre un plan económico para la reconstrucción del país.

    En la conferencia de prensa conjunta, Zelenski no abordó algunas de las otras peticiones de una propuesta de 20 puntos que llevó consigo a Florida, tales como una posible fecha de admisión a la Unión Europea (UE) y el compromiso de ayuda militar europea.

    Durante su reunión en Mar-a-Lago, los respectivos presidentes tuvieron una llamada de una hora con líderes de la Comisión Europea, Francia, Finlandia, Polonia, Noruega, Italia, Reino Unido, Alemania y la OTAN.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó tras la conversación que “se han producido avances positivos, lo cual aplaudimos”.

    “Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar este progreso. Un aspecto fundamental de este esfuerzo es contar con garantías de seguridad férreas desde el primer día”, escribió en una publicación en X.

    Previamente, luego de que Rusia iniciara la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania solicitó su ingreso a la OTAN.

    Sin embargo, el Kremlin advirtió que considerarían lo anterior como una “amenaza directa” para Rusia.

    De la misma manera, Moscú ha exigido sostenidamente garantías de que Ucrania nunca será parte de la Alianza.

    Trump dijo estar dispuesto a viajar a Ucrania y hablar con el parlamento ucraniano si esto contribuye a un acuerdo de paz con Rusia.

    No obstante, precisó que no lo tiene previsto y que le gustaría “cerrar el acuerdo y no tener que ir necesariamente”.

    Según informaciones reunidas por CNN, la Constitución de Ucrania no permite al país ceder territorio mediante votación parlamentaria. Para ello, debería aprobarse un referéndum.

    El mandatario estadounidense afirmó que tuvo una llamada con Putin antes de su reunión con Zelenski. Comentó que planeaba volver a llamarlo después del encuentro con el presidente ucraniano.

    Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski para discutir sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Foto: archivo.

    En sus palabras, “el presidente Putin fue muy generoso en su compromiso con el éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos”.

    “Rusia va a ayudar”, aseguró durante la conferencia de prensa.

    La reunión entre ambos mandatarios se posiciona tras una serie de esfuerzos fallidos de la administración Trump para conseguir un potencial acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

    Durante la campaña que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca en enero de este año para un segundo periodo no consecutivo, el abanderado republicano prometió que podría acabar con la guerra de manera inmediata., pero aquello no se ha concretado.

    Putin ha rechazado reiteradamente las propuestas de alto al fuego mediadas por Trump y se ha negado a reunirse con Zelenski.

    Moscú también ha exigido que Ucrania ceda toda la región del Donbás, lo que ha sido rechazado por Kiev.

