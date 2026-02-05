SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    El avistamiento de un ejemplar venenoso en un sector rural de San Antonio activó un operativo del SAG, luego de que especialistas identificaran a la serpiente como una cascabel.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento. Foto: Canal 2 San Antonio

    La presencia de una serpiente de cascabel en la zona alta de El Tranque, en la localidad de San Juan, mantiene en alerta a vecinos y autoridades en San Antonio.

    El avistamiento de un ejemplar fotografiado en un sector rural del área activó un operativo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), luego de que especialistas confirmaran que se trataría de una especie venenosa de alto riesgo.

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento. Foto: Referencial. Pexels

    Según relató el vecino Carlos Larraín Mardorf a Canal 2 San Antonio, el animal fue detectado durante la tarde del miércoles 28 de enero en una zona de matorrales cercana a caballerizas de su predio.

    Según relata el medio local, la imagen fue analizada inicialmente por el primo de Larraín: el divulgador científico y entomólogo Alfredo Ugarte, quien consultó a otros especialistas en herpetología.

    Todos coincidieron en que el ejemplar correspondería a una serpiente de cascabel.

    El SAG realizó una inspección preliminar del lugar, sin resultados positivos.

    De acuerdo con Larraín, una evaluación inicial que apuntaba a que se trataba de una boa fue descartada por expertos consultados de manera independiente.

    La nota menciona que Nibaldo Reyes, experto en reptiles tropicales, identificó el ejemplar como una serpiente o crótalo diamante o cascabel diamante, de origen estadounidense.

    Cómo reconocer a una serpiente de cascabel

    De acuerdo con National Geographic, uno de los rasgos más característicos de esta serpiente es el cascabel ubicado en el extremo de la cola, formado por varios anillos.

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento. Foto: Unsplash

    Cuando el animal lo agita, produce un sonido inconfundible que utiliza como mecanismo de defensa o advertencia cuando se siente amenazado o irritado, de allí el nombre de la especie.

    En cuanto a su apariencia, las serpientes de cascabel son robustas y, cuando alcanzan la adultez, pueden llegar hasta dos metros de longitud.

    La mayoría de las serpientes de cascabel tienen manchas que parecen rombos u hexágonos, normalmente de color gris o marrón claro, aunque algunas especies pueden presentar tonos más variados.

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento. Foto: Canal 2 San Antonio

    En este caso, por la imagen se puede ver que la especie es de un color marrón claro, con rombos de tonalidades café oscuro.

    Otro rasgo relevante es su comportamiento: las serpientes de cascabel tienen hábitos terrestres y nocturnos.

    Durante el día suelen permanecer ocultas, mientras que salen al atardecer o durante la noche para cazar, principalmente pequeños mamíferos como roedores, además de aves y lagartos.

    Una especie altamente venenosa

    Aunque no son agresivas y suelen evitar el contacto con humanos, las serpientes de cascabel poseen un veneno extremadamente tóxico.

    Según National Geographic, atacan solo si se sienten amenazadas o manipuladas.

    Su veneno afecta a los músculos y al sistema nervioso, y una mordedura puede provocar síntomas como dificultad para hablar o mantener los ojos abiertos, visión borrosa o doble, dolor muscular generalizado, vómitos, somnolencia y orina oscura.

    Carlos Larraín advirtió que la situación es especialmente preocupante debido a la falta de antídotos en la zona.

    “En caso de una mordedura sería muy difícil tratar a la víctima por no haber antídoto en la zona”, explicó al medio de San Antonio.

    El avistamiento se produjo en un sector rural ubicado a cerca de un kilómetro de viviendas, con abundante fauna menor, lo que podría favorecer la permanencia del animal.

    Respecto a su origen, la principal hipótesis apunta a la tenencia ilegal o tráfico de fauna exótica, mientras que un ingreso accidental a través de contenedores portuarios se considera menos probable.

    Vecinos del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para dar con el paradero del animal, ante el riesgo que representa la presencia de una serpiente de cascabel en el área.

