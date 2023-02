Cómo limpiar el desorden de tu habitación si estás pasado por un problema de salud mental

Al navegar por un par de minutos en TikTok y Youtube, es posible encontrar videos donde los jóvenes plasman sus rutinas en distintas áreas: desde los famosos Get ready with me, en los que se arreglan para salir a una fiesta o un paseo, hasta recetas de cocina.

Desde hace un tiempo que viene presentándose otro concepto más distinto en esas plataformas: visibilizar las depression rooms (habitaciones de depresión, en español), donde los usuarios muestran cómo es limpiar la pieza de alguien que está afrontando una depresión u otros problemas de salud mental.

La mayoría de los videos exhiben que cuando alguien experimenta problemas de salud mental puede llegar a acumular basura, ropa sucia, platos y tazas desde hace varios días. Una actividad como limpiar parece ser tan simple y banal a ojos del resto, pero en realidad puede llegar a ser imposible de realizar para esa persona que está pasando por un momento arduo.

La relación entre desorden y salud mental es algo que se ha investigado desde la ciencia, por lo que no es ninguna novedad para los expertos.

Las denominadas depression rooms en TikTok. Foto: TikTok

En conversación con The NY Times, Brad Schmidt, académico de psicología de la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos), explicó que la fatiga extrema impacta directamente en el desorden que puede generarse en el cuarto o casa de un individuo con problemas de salud mental.

El especialista indica que las personas “a menudo están tan agotadas mental y físicamente, que no sienten que tienen la energía para cuidar de sí mismas o de su entorno”.

En esa línea, “simplemente no tienen la capacidad de comprometerse con la limpieza y el mantenimiento de la casa que probablemente alguna vez tuvieron”.

Si bien el orden no necesariamente terminará con todos los síntomas de la depresión o la ansiedad, sí puede ayudar a mejorar en parte el estado de ánimo. Debido a lo anterior, The NY Times consultó a algunas expertas cuáles son los mejores métodos para terminar con el caos y conseguir la limpieza en el espacio personal.

La meta está en la higiene y no en lo estético

KC Davis, autora del libro Cómo mantener la casa cuando la vida te ahoga, experimentó a inicios del 2020 un grave problema de desorden que coincidió cuando tuvo a su segundo hijo. “Siempre he sido una persona desordenada”, cuenta Davis, “pero siempre ha sido funcional”.

En ese periodo, el caos de su hogar comenzó a sobrepasar sus límites. Poco a poco comenzó a publicar los videos de sus avances en la plataforma TikTok, los que eran seguidos por cientos de usuarios. Sin embargo, Davis no deseaba ser una cuenta de autoayuda en cuanto al desorden, sino que enfocarse en las metas realizables de acuerdo a cada realidad.

Ella busca tener espacios en el hogar que sean funcionales, más que estén completamente pulcros.

KC Davis prefiere espacios funcionales y que se puedan habitar, más que estén extremamente limpios. Foto: Getty Images.

Por eso, optó por implementar una estrategia llamada “Cinco cosas ordenadas”. En breve, el concepto hace referencia a que usualmente hay cinco elementos en una habitación: platos, ropa, basura, cosas que tienen un lugar y cosas que no lo tienen. El primer paso es que hay que ordenar un ítem a la vez y no todo al mismo tiempo, para evitar sentirse sobrepasados.

Otra de las estrategias de Davis se denomina “tareas de cierre”. Se trata de hacer un par de acciones para el orden, pero siempre y cuando sean específicas.

“Me alejé de esta idea de que tenía que ser todo o nada y comencé a pensar en la función”, apunta Davis. “Cuando pienso en ‘¿Qué necesito en la mañana?’ de repente puedo ser específico”.

Por ejemplo, si necesita tener platos limpios y la mesa despejada para la mañana siguiente, se encarga de organizar exclusivamente eso. “Lo que se siente como esta gran tarea interminable es en realidad solo 20 minutos de mi día”, recalca.

En palabras de Davis, la clave está en que los elementos de una habitación pueden ser poco estéticos, pero no poco higiénicos.

Se pueden adoptar ciertas estrategias para el orden del hogar. Foto: Getty Images.

Un hogar funcional

No solo quienes están experimentando un problema como depresión o ansiedad pueden presentar dificultades con el orden, puesto que también sucede en personas neurodivergentes (autismo, déficit atencional, dislexia, entre otros).

Quien ha presenciado de cerca este tema es Lenore Brooks, diseñadora de interiores que trabaja constantemente con hogares pensados para personas neurodivergentes. La labor de Brooks en esta área inició porque vivió por un periodo junto a su hermana, quien tiene trastorno de déficit atencional, y se dio cuenta que no habían demasiados recursos para adultos que viven con ese padecimiento.

Desde entonces, entrega soluciones para los problemas de desorden que enfrentan algunas personas con déficit atencional. A la vista de la diseñadora, en estos casos lo primero que se debe hacer es poner atención a aquellas cosas que se limpian frecuentemente. Una vez hecho eso, hay que buscar sitios o lugares donde dejarlos.

Los problemas de desorden también pueden suceder en personas neurodivergentes. Foto: Getty Images.

“De lo que hablo mucho con mis clientes es de sistemas”, plantea Brooks. “Descubrir por qué las cosas están donde están, por qué el desorden se acumula donde está y luego cambiar el diseño o la organización en torno a cómo las personas realmente usan su hogar”.

Ella sugiere que no es necesario que los cambios en la organización sean extremos, sino que pueden ser bastante básicos. Si siempre encontramos lápices en el sillón, hay que hallar un lugar donde éstos sean usados pero donde también puedan ser guardados.

Cuidar la organización

Cuando ya se haya llevado a cabo la limpieza de la habitación, KC Davis sugiere tratar de mantener el orden el mayor tiempo posible. Para hacerlo se pueden utilizar un par de minutos al día para cuidar lo que habíamos organizado anteriormente, de esta manera, se impide que la pieza vuelva a ser un completo caos.

“Me digo a mí misma, no tengo que terminar esta tarea, pero voy a levantarme durante ocho minutos y hacerlo”, expresa Davis. “Por lo general, me sorprende lo mucho que puedo hacer”.