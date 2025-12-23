SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cientos de exmilitares colombianos se han alistado para pelear junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido, grupo militar al que se le atribuye una serie de crímenes. Una investigación de The Guardian afirma que fueron reclutados para su despliegue en Sudán por una empresa registrada en Reino Unido.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán. Foto: archivo / referencial.

    Una investigación realizada por el periódico británico The Guardian reveló que una firma registrada en Reino Unido por personas sancionadas por Estados Unidos contrató a mercenarios provenientes de Colombia, para que así apoyaran a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en Sudán.

    Este último es un grupo paramilitar al que se le atribuyen violaciones masivas, masacres étnicas y el asesinato sistemático de mujeres y niños.

    Según registros del gobierno británico revisados por el citado medio, un apartamento ubicado en el norte de Londres, en el sector de Tottenham, estaba vinculado a una red transnacional de empresas involucradas en el reclutamiento masivo de mercenarios.

    Los sujetos son enviados a combatir en Sudán junto a paramilitares acusados de crímenes de guerra y genocidio.

    De acuerdo a la investigación de The Guardian, cientos de exmilitares colombianos se han alistado para pelear en el país africano con las RSF.

    Previamente, a finales de 2024, el medio colombiano La Silla Vacía reportó por primera vez que más de 300 exsoldados del país habían sido contratados para su despliegue en Sudán.

    Los mercenarios provenientes de Colombia participaron directamente en la toma de la ciudad de El Fasher, en el suroeste de Sudán, por parte de paramilitares a finales de octubre.

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán. Foto: archivo / referencial.

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados para combatir en Sudán

    La investigación del periódico británico afirma que un apartamento ubicado en el área de Tottenham, en Londres, está registrado a nombre de una empresa llamada Zeuz Global.

    Dicha firma fue fundada por dos personas identificadas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de diciembre, por contratar a mercenarios colombianos para combatir junto a las RSF.

    The Guardian detalla que ambas personas tienen nacionalidad colombiana y aparecen descritas como residentes en Reino Unido en documentos de Companies House, el registro gubernamental de empresas que operan en el territorio británico.

    Después de que Estados Unidos anunciara las sanciones el pasado 9 de diciembre, Zeuz Global trasladó sus operaciones a una nueva locación en el centro de Londres, según la investigación.

    Sin embargo, su nuevo código postal y dirección llevaron a dos hoteles.

    Cuando el citado periódico consultó a tales recintos, ambos declararon no tener vínculos con Zeuz Global y desconocer por qué la firma utilizó sus datos de ubicación.

    El investigador y exmiembro del panel de expertos de la ONU sobre Sudán, Mike Lewis, dijo a The Guardian que “es muy preocupante que las personas clave, que según el gobierno estadounidense dirigen este suministro de mercenarios, hayan podido establecer una empresa en el Reino Unido que opera desde un apartamento en el norte de Londres, e incluso afirmar que residen en Reino Unido”.

    El citado periódico consultó a Companies House si tenía conocimiento de las operaciones reales de Zeuz Global. El organismo no respondió a su solicitud de declaraciones ni confirmó si las personas sancionadas residían efectivamente o no en el territorio británico.

    The Guardian no logró contactarse con Zeuz Global. La cuenta no tenía datos de contacto directo publicados en línea.

    De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien dirige la red de reclutamiento es un hombre llamado Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado con doble nacionalidad colombiana e italiana, con base en los Emiratos Árabes Unidos.

    Lo acusan de tener un rol clave en el reclutamiento de exsoldados colombianos para su despliegue en Sudán, a través de una agencia con sede en Bogotá que él cofundó.

    Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, también fue sancionada por ser la propietaria y administradora de la agencia. Es de nacionalidad colombiana.

    Otro hombre, Mateo Andrés Duque Botero, de doble nacionalidad colombiana y española, fue sancionado por administrar una empresa acusada de gestionar fondos y nóminas para la red que contrataba a los mercenarios colombianos.

    Según el Departamento del Tesoro estadounidense, “en 2024 y 2025, empresas con sede en Estados Unidos asociadas con Duque realizaron numerosas transferencias bancarias por un total de millones de dólares estadounidenses”.

    Uno de los mercenarios confirmó a The Guardian que había peleado en El Fasher y que había entrenado a niños en Sudán, para que se unieran a los combates.

    Otros han desempeñado funciones como instruir en el uso de drones y manejar vehículos aéreos no tripulados.

    En palabras de Lewis, “la guerra en Sudán es de alta tecnología, con armas guiadas y drones de largo alcance que causan muertes de civiles a diario”.

    “Estas armas requieren ayuda externa para su funcionamiento. Sabemos que la operación mercenaria colombiana ha sido un componente importante de esta asistencia externa”.

    Agregó que “existe un largo y bien conocido historial de empresas fantasma británicas utilizadas para negociar armas y asistencia militar con actores embargados en Sudán, Sudán del Sur, Libia, Corea del Norte, incluso con ISIS (Estado Islámico)”.

    Por su parte, un portavoz del gobierno británico enfatizó que “Reino Unido exige el fin inmediato de las atrocidades, la protección de los civiles y la eliminación de las barreras al acceso humanitario para todas las partes en el conflicto”.

    “Recientemente sancionamos a los comandantes de las RSF por su papel en las atrocidades de El Fasher”.

    Un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de noviembre reúne una serie de testimonios de sobrevivientes de El Fasher, quienes denunciaron homicidios deliberados y violencia sexual a manos de las RSF.

    La secretaria general del mencionado organismo que vela por los derechos humanos, Agnès Callamard, alertó que “esta violencia persistente y generalizada contra la población civil (en Sudán) constituye crímenes de guerra y podría también constituir otros crímenes de derecho internacional”.

    Lee también:

    Más sobre:SudánColombiaReino UnidoEstados UnidosMercenariosFuerzas de Apoyo RápidoRSFZeuz GlobalGuerraMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad

    Cuando el “Che” Guevara compartió un asado con el rey chileno del bolero Lucho Gatica

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes para tratar la situación en Venezuela

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria

    EE.UU. confirma un muerto en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF
    Negocios

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

    Informe técnico pedido por el CFA concluye que pago del FES no es un “activo financiero” del Fisco

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026
    Mundo

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes para tratar la situación en Venezuela

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida