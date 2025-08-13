Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: Así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

La foodtech chilena NotCo y la cervecería nacional LOA desarrollaron un producto pensado para las celebraciones de septiembre: una cerveza con sabor a terremoto , el tradicional trago que mezcla pipeño con granadina y helado de piña.

Bautizada como “Ocho punto ocho”, la bebida se presenta en formato ready to drink (lista para consumir) y tiene 4,8 grados de alcohol, con menos azúcar que la versión casera del trago y con la mitad de calorías.

Según los fabricantes, el trago mantiene el perfil dulce característico del terremoto y, para recrear la experiencia completa, sugieren agregar helado de piña al momento de servir.

Cómo surgió Ocho punto ocho

La idea surgió de un encuentro casual entre los fundadores de ambas compañías en un evento de emprendimiento.

El proyecto avanzó con rapidez: en ocho semanas desarrollaron la receta, realizaron pruebas de sabor, definieron el diseño del envase y cerraron un acuerdo con el retail.

“Hay una sola marca a la que le iría a proponer una locura como esta: tenía que ser alguien tan jugado como nosotros”, comentó Matías Muchnick, fundador y CEO de NotCo.

“Lo que logramos con LOA no solo es una innovación de producto, sino también una celebración del ingenio y la identidad chilena”, agregó en un comunicado de prensa.

Cuándo estará disponible

La cerveza “Ocho punto ocho” se encuentra disponible desde este lunes en todas las tiendas Jumbo del país , supermercado que apostó por el proyecto adquiriendo el 100% de la producción inicial como distribuidor exclusivo.

“Las ideas valen poco sin un equipo comprometido detrás. Este proyecto nos recordó por qué empezamos a hacer lo que hacemos”, concluyeron desde NotCo.