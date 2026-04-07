SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Luego de marcar un récord histórico al alejarse más de 400 mil kilómetros de la Tierra, la tripulación inicia el tramo final de su viaje.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna. Foto: NASA

    Durante este lunes (sexto día de la misión Artemis II), la tripulación vivió uno de los momentos más intensos y simbólicos del viaje: el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna.

    Durante cerca de 40 minutos, la nave Orion, bautizada como Integrity, quedó completamente incomunicada con la Tierra, mientras sus cuatro astronautas observaban regiones que ningún ser humano había visto anteriormente.

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Récord de distancia con la Tierra

    En ese tramo, alcanzaron también el punto más lejano jamás registrado por humanos, superando los 400.000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra.

    Desde allí, contemplaron un paisaje inédito: cráteres, impactos recientes de meteoritos y una visión tridimensional de la superficie lunar.

    “Es la vista más extraña e irreal que hemos tenido hoy”, dijo el piloto de la misión Victor Glover durante un eclipse solar total observado desde el espacio, un fenómeno que solo ellos pudieron presenciar.

    Tras ese “silencio de radio”, inevitable al internarse en el lado oculto del satélite, la comunicación se restableció y los astronautas pudieron ver cómo la Tierra reaparecía como una delgada media luna iluminada.

    “Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”, afirmó la astronauta Christina Koch, según recogió The New York Times.

    La jornada marcó el punto culminante de una misión que, aunque no contempló un alunizaje, sí permitió observaciones científicas clave y la captura de imágenes inéditas de zonas nunca antes vista en su totalidad por humanos.

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna NASA

    El camino de regreso a la Tierra

    Tras completar este hito, la misión ya entró en su fase final: el retorno al planeta.

    Según detalla The New York Times, la nave abandonará la órbita lunar durante el este martes (séptimo día), cuando la gravedad terrestre comience a dominar nuevamente su trayectoria.

    El regreso se realizará mediante una trayectoria de “retorno libre”, que aprovecha la gravedad de la Luna para impulsar la nave de vuelta sin necesidad de maniobras complejas.

    Aun así, se contemplan pequeñas correcciones de rumbo para asegurar que la cápsula entre en el ángulo adecuado a la atmósfera terrestre.

    Esquema de la misión Artemis II. Imagen. NASA.

    Si todo sigue según lo previsto, el amerizaje ocurrirá este viernes 10 de abril, poniendo fin a un viaje de diez días en total.

    La reentrada será uno de los momentos más críticos: la cápsula deberá soportar temperaturas extremas producto de la fricción, antes de desplegar paracaídas y descender en el océano, donde será recuperada.

    En los días previos al regreso, la tripulación también tendrá tiempo para descansar, revisar los datos científicos recolectados y mantener comunicación con la Estación Espacial Internacional.

    “Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra”, reflexionó Koch durante el viaje. “Siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

    Lee también:

    Más sobre:Artemis IILunaMisión espacialNASAEspacioAstronautasNaveOrionIntegrityCienciaExploraciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Moneda entra a negocio del cemento: con dueño de Pampa Energía controlarán tercera firma de Brasil y la mayor de Argentina

    El nuevo directorio de Parque Arauco toma forma: ya hay cinco candidatos para nueve asientos

    Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita y lavado de activos

    Comité de Ministros zanjará el próximo lunes el futuro del proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Tasa de victimización del comercio se mantuvo en niveles récord en segundo semestre de 2025 y revictimización salta

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    Lo más leído

    1.
    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    2.
    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    3.
    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    4.
    Qué es una hernia discal y qué puedes hacer tras recibir el diagnóstico

    Qué es una hernia discal y qué puedes hacer tras recibir el diagnóstico

    5.
    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    Rating del lunes 6 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 6 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    Caso Audio: Fiscal Lorena Parra declara como testigo tras solicitud de la defensa de Hermosilla

    Las siete medidas que el gobierno ingresó para hacer frente a la violencia en los colegios

    No basta con licitar más si compiten menos
    Negocios

    No basta con licitar más si compiten menos

    Moneda entra a negocio del cemento: con dueño de Pampa Energía controlarán tercera firma de Brasil y la mayor de Argentina

    El nuevo directorio de Parque Arauco toma forma: ya hay cinco candidatos para nueve asientos

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna
    Tendencias

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino
    El Deportivo

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”

    Con Maradona y Riquelme: el histórico partido que protagonizaron la UC y Boca Juniors en La Bombonera

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil
    Cultura y entretención

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    Roser Fort será reconocida como Mujer Destacada en la edición 2026 de Femcine

    Llega a Fundación CorpArtes la exitosa comedia “Divorciados 2.0”

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”
    Mundo

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”

    La agudización de la guerra en Medio Oriente aumenta el riesgo de una crisis de refugiados sin precedentes

    Vance asegura que Estados Unidos cumplió “en gran medida” sus objetivos y que depende de Irán el fin de la guerra

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua