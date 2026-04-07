Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna. Foto: NASA

Durante este lunes (sexto día de la misión Artemis II), la tripulación vivió uno de los momentos más intensos y simbólicos del viaje: el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna .

Durante cerca de 40 minutos, la nave Orion, bautizada como Integrity, quedó completamente incomunicada con la Tierra, mientras sus cuatro astronautas observaban regiones que ningún ser humano había visto anteriormente.

Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

Récord de distancia con la Tierra

En ese tramo, alcanzaron también el punto más lejano jamás registrado por humanos, superando los 400.000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra .

Desde allí, contemplaron un paisaje inédito: cráteres, impactos recientes de meteoritos y una visión tridimensional de la superficie lunar.

“Es la vista más extraña e irreal que hemos tenido hoy”, dijo el piloto de la misión Victor Glover durante un eclipse solar total observado desde el espacio, un fenómeno que solo ellos pudieron presenciar.

Tras ese “silencio de radio”, inevitable al internarse en el lado oculto del satélite, la comunicación se restableció y los astronautas pudieron ver cómo la Tierra reaparecía como una delgada media luna iluminada.

“Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”, afirmó la astronauta Christina Koch, según recogió The New York Times.

La jornada marcó el punto culminante de una misión que, aunque no contempló un alunizaje, sí permitió observaciones científicas clave y la captura de imágenes inéditas de zonas nunca antes vista en su totalidad por humanos.

Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna NASA

El camino de regreso a la Tierra

Tras completar este hito, la misión ya entró en su fase final: el retorno al planeta.

Según detalla The New York Times, la nave abandonará la órbita lunar durante el este martes (séptimo día), cuando la gravedad terrestre comience a dominar nuevamente su trayectoria .

El regreso se realizará mediante una trayectoria de “retorno libre”, que aprovecha la gravedad de la Luna para impulsar la nave de vuelta sin necesidad de maniobras complejas.

Aun así, se contemplan pequeñas correcciones de rumbo para asegurar que la cápsula entre en el ángulo adecuado a la atmósfera terrestre.

Esquema de la misión Artemis II. Imagen. NASA.

Si todo sigue según lo previsto, el amerizaje ocurrirá este viernes 10 de abril, poniendo fin a un viaje de diez días en total .

La reentrada será uno de los momentos más críticos: la cápsula deberá soportar temperaturas extremas producto de la fricción, antes de desplegar paracaídas y descender en el océano, donde será recuperada.

En los días previos al regreso, la tripulación también tendrá tiempo para descansar, revisar los datos científicos recolectados y mantener comunicación con la Estación Espacial Internacional.

“Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra”, reflexionó Koch durante el viaje. “Siempre nos elegiremos los unos a los otros”.