Junio comienza con una de las fechas más esperadas por el comercio: el Cyber Day. La jornada organizada por la Cámara de Comercio de Santiago reúne una serie de ofertas y descuentos únicamente para compras realizadas por Internet.

En su edición del año pasado, los 780 sitios que participaron de Cyber Day reportaron ventas por más de US$512 millones, lo que significó un crecimiento del 9% respecto a la versión 2023.

Cuándo es el Cyber Day 2025

Este 2025, el Cyber Day tendrá tres días de ofertas y descuentos en distintos comercios. Acá puedes revisar un listado.

Arranca a las 00:00 horas del lunes 2 de junio y termina a eso de las 23:59 horas del miércoles 4 de junio.

4 recomendados del Cyber Day 2025

Una guía de compras con lo último en tecnología y electrónica de consumo.

Cyber Day 2025: 4 recomendados en tecnología

Viaja seguro y sin ruido por la ciudad

Los scooters eléctricos no producen emisiones de gases de efecto invernadero ni ruido, lo que mejora la calidad del aire y reduce la contaminación acústica en las grandes ciudades. Además, son más eficientes que los vehículos de combustión interna, lo que reduce el consumo de energía y los costos.

Una de las buenas ofertas en Cyber Day es el Xiaomi Electric Scooter 5 Max, un modelo con suspensión delantera hidráulica dual y suspensión trasera de doble resorte para una conducción suave en los traslados urbanos. Tiene una autonomía de 60 km por carga, un sistema antideslizante para evitar el derrape en superficies húmedas, freno E-ABS y un motor de 1000W para una aceleración veloz incluso en pendiente .

Su velocidad máxima es de 25 km/h y la batería tiene carga rápida de 3 horas. El 5 Max baja su precio de $699.990 a $629.990, lo que representa un 10% de descuento en este link.

El mejor teléfono Android de 2025 ahora con descuento

Si buscas una enorme pantalla OLED de casi 7 pulgadas en un teléfono de última generación , con un procesador potente, lápiz óptico y cuerpo de titanio, el Samsung Galaxy S25 Ultra es el teléfono ideal.

Es lo más cercano a un smartphone sin concesiones. Con una cámara principal de 200 megapíxeles y el último chip Qualcomm Snapdragon , diseñado especialmente para videojuegos y tareas pesadas. Su elevado precio es su única desventaja, pero en Cyber Day hay ofertas con hasta un 22% rebajado. Revisa este link.

Ofertas para gamers

Sony anunció que su caballo de batalla, la consola PlayStation 5, tendrá descuentos sugeridos para el retail, durante los días que dure Cyber Day, en sus tres versiones.

Así, la PS5 Digital pasa de $599.990 a $549.990 y la PlayStation 5 Pro va de $969.990 a $919.990. Para ambos casos, además de la PS5 estándar, el retail cuenta con varias y atractivas ofertas.

Los juegos también tienen descuentos, títulos como The Last of Us Remastered ($16.290) y el premiado Astro Bot ($64.290) se suman a una larga lista con descuentos. Además, para quienes sean miembros de PlayStation Plus, hay hasta un 33% de ahorro en planes anuales y hasta un 75% de rebaja en juegos digitales . Revisa este link.

La firma ASUS tiene a precio rebajado un equipo pensado para quienes buscan iniciarse en el mundo del gaming sin comprometer rendimiento. Se trata del ASUS TUF Gaming A15 con procesador AMD Ryzen 7, tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2050 y pantalla con tasa de refresco de 144Hz .

Hablamos de una laptop con conectividad Wi-Fi 6 y teclado retroiluminado RGB. Su precio normal es de $959.990, pero está disponible en ASUS Store Chile por $689.990. Revisa este link.