Denunciante de Epstein relata una visita nocturna de Trump a la oficina del magnate

La denunciante de Jeffrey Epstein, la artista visual Maria Farmer, compartió abiertamente su relato sobre una visita nocturna que Donald Trump hizo a la oficina del magnate, a mediados de la década del 90.

Farmer trabajó para Epstein en 1995 y 1996, en un inicio para adquirir obras de arte en su nombre y más tarde para supervisar la entrada de jóvenes y celebridades a su casa del Upper East Side, según rescata el New York Times.

Por ese entonces, la artista tenía 25 años.

Fue en el verano de 1996 cuando Farmer reportó al Departamento de Policía de Nueva York y al FBI las conductas que mantenía Epstein. Lo acusó él y a su pareja, Ghislaine Maxwell, de haber abusado sexualmente de ella.

Según relató en ese momento a las autoridades, también se había enterado de un encuentro que su hermana menor —entonces adolescente— había sufrido en el rancho del magnate en Nuevo México.

Dijo haber recibido amenazas del multimillonario.

En sus conversaciones con las autoridades policiales, Farmer advirtió que también investigaran a las personas que se relacionaban con Epstein .

Entre estas últimas, dijo, estaba Trump , quien todavía no participaba activamente en política y pasarían más de dos décadas hasta que consiguiera su primer mandato en la Casa Blanca.

De acuerdo a lo que contó Farmer en una reciente entrevista con el Times, cuando el FBI volvió a interrogarla sobre el caso Epstein en 2006, ella volvió a insistir en lo mismo.

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 , mientras esperaba ser juzgado por delitos de tráfico sexual.

Su deceso ocurrió más de una década después de que recibiera una condena por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

Las autoridades informaron en aquel entonces que el magnate atentó contra su vida .

En medio de las creciente presiones para que la administración Trump —quien actualmente ejerce su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca— publique los archivos del caso, Farmer relató a CNN una visita nocturna a las oficinas de Epstein que ocurrió a mediados de la década del 90 y que incluyó a Trump.

Desde el gobierno negaron al citado medio que Trump haya visitado las oficinas de Epstein .

Denunciante de Epstein relata una visita nocturna de Trump a la oficina del magnate. Foto: archivo.

Qué dijo la denunciante de Epstein sobre la visita nocturna de Trump a la oficina del magnate

Farmer contó que la jornada previa a que empezara a trabajar para Epstein, el magnate la llamó “a altas de la noche” para pedirle que fuera a sus oficinas del Helmsley Palace.

“Yo ni siquiera tenía dinero para un boleto de metro”, dijo la mujer de hoy 55 años. “Así que tuve que ir corriendo hasta allí”.

Según su relato, le dijo que llegaría a eso de las 21:00. Epstein le respondió que estaba “bien”.

La denunciante afirmó que, cuando llegó a las oficinas, le llamó la atención la ausencia de luz .

No obstante, se sentó contra la pared en la parte principal del lugar, mientras esperaba a Epstein.

En un momento, él le comentó: “Saldré en un minuto”. Según Farmer, tenía la puerta cerrada.

“Luego, unos minutos más tarde, este hombre entra. Llevaba un traje de negocios, era un poco alto, imponente. Y de inmediato me dije: ‘Ese es Donald Trump’” .

Farmer dijo que le llamó la atención la presencia de Trump. Se cuestionó en su cabeza: “¿Qué está haciendo aquí? Se supone que estoy trabajando para Epstein y entrevistándome con él, ¿por qué Donald Trump está aquí?”.

Según la denunciante, Trump se acercó “a unos pocos metros” y se paró delante de ella, “de una manera muy imponente”.

“ Me miró como si estuviera en algún secreto o algo así. Era realmente extraño , como sonriendo un poco”.

“Y me sentí amenazada, así que hice una cara fea. Cuando la hice, Epstein salió de las oficinas y dijo: ‘Oh, no, no, no’. Se estaba riendo de mí. Y dijo (a Trump): ‘Ella no está aquí por ti, sígueme” .

De acuerdo a Farmer, Trump acompañó a Epstein a otra habitación, mientras ella no dejaba de preguntarse a sí misma qué hacía él en el lugar.

“Me sentí muy intimidada, porque llevaba pantalones cortos de correr y estaba vulnerable, sudorosa, solo era una don nadie en una oficina con estos dos hombres. Lo sentí como algo muy depredador e incómodo ”.

En la entrevista con CNN, Farmer agregó que cuando puso “esa cara fea”, Trump se alejó.

“No fue agresivo después de eso, pero hizo un comentario muy vulgar a continuación”.

Según Farmer, Trump “le hizo una broma a Epstein: ‘Oh, pensé que tenía 16’” .

La denunciante de Epstein dijo que el comentario le pareció “muy extraño”, ya que en ese momento su hermana tenía 15 años de edad.

“No me pareció gracioso”, subrayó Farmer.

De la misma manera, afirmó, “era conocido entre el personal y todo el mundo que (Trump y Epstein) eran los mejores amigos” .

“Y Epstein se jactaba de ello”.

Qué dijo el gobierno de EEUU de las declaraciones sobre que Trump visitó las oficinas de Epstein

La administración Trump declaró a CNN que “el presidente nunca estuvo en la oficina de Epstein” .

“Y de hecho, el presidente lo echó de su club por ser desagradable” , agregó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.