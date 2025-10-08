El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Paloma Nicole Arellano Escobedo tenía solo 14 años cuando falleció en una clínica privada. Pese a su corta edad, la niña mexicana se sometió a una cirugía estética autorizada por su madre, y efectuada por su padrastro .

El caso remeció a México. El padre biológico de la adolescente fue quien denunció a las autoridades que la muerte de Paloma Nicole —que estuvo hospitalizada por varios días en terapia intensiva— fue producto de la cirugía.

Según confirmaron las autoridades mexicanas a la BBC, tanto la madre (identificada como Paloma Escobedo) y su pareja (el cirujano Víctor Manuel Rosales) fueron detenidos y acusados de distintos cargos en una audiencia del pasado viernes, 3 de octubre.

“Yo lo que quiero es que lo de mi niña no quede en esto. Que paguen los que le hicieron esto a mi niña, que paguen con cárcel”, dijo el padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, en una entrevista.

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Por qué Paloma Nicole se sometió a una cirugía estética a los 14 años

Según los relatos de su padre biológico, Carlos Arellano, Paloma Nicole era una “niña feliz”.

El hombre contó que se separó de su madre cuando la niña tenía 4 años, sin embargo, aseguró que tenía la custodia compartida y que estaba constantemente hablando con su hija.

“Era una niña feliz con su cuerpo, con su sonrisa, feliz con la vida. Estaba a punto de cumplir 15 años. Ya estaba todo listo para su fiesta. Otro de sus sueños era conocer Europa y ya estaba el viaje listo”, dijo, en una entrevista con un médico mexicano.

Sin embargo, nunca había escuchado que la adolescente deseara una cirugía para cambiar su cuerpo.

Según los antecedentes, Paloma Nicole fue sometida a una intervención para aumento de prótesis mamarias y una lipotransferencia a los glúteos .

En el postoperatorio, sufrió una inflamación cerebral severa que la hizo caer en terapia intensiva y, a los pocos días, falleció.

La madre de Paloma Nicole Arellano ocultó la cirugía

La madre de la niña le había ocultado al padre biológico que su hija iba a someterse a una cirugía estética a su corta edad.

En cambio, cuando se complicó la cirugía, la mujer le dijo que la menor tenía Covid-19 (le envió una prueba falsa) y que iba a estar incomunicada, porque estaría descansando en una casa lejos de su ciudad, Durango.

Pero cuando supo que la niña estaba grave en la clínica y que la habían inducido a un coma e intubado, corrió al recinto médico para verla. “La tenían muy tapada, todo el cuerpo, tenía almohadas alrededor todo muy tapado”.

“Sí se me hizo raro, pero ya hasta después me enteré de todo”.

Los médicos de la clínica tampoco le habían comunicado al padre que la situación de su hija se había producido por una complicación de la cirugía plástica, y no por el Covid-19, como había dicho su madre.

Después de la muerte de la niña, el padre aseguró que “me quedé con la duda. Opté por revisarla y vi que contaba con implantes la niña”.

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica. Foto: FGED.

Qué cargos tienen en contra la madre y el padrastro de Paloma Nicole en México

Según las autoridades de Durango, México, la madre de la niña, Paloma Escobedo, está acusada de “omisión de cuidados” y “usurpación de profesiones” . Esto último, porque participó de la cirugía de su hija sin contar con el título y permisos de un profesional de la salud.

Por su parte, el cirujano Víctor Manuel Rosales, pareja de Paloma Escobedo, enfrenta los cargos de “abandono y práctica indebida del servicio médico” .

Adicionalmente, el padre biológico de Paloma Nicole está buscando no solo justicia por su hija, sino también impulsar la Ley Nicole que evite que casos así, que involucren a menores de edad, puedan seguir sucediendo.