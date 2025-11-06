El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

Adidas presentó oficialmente la nueva camiseta de la Selección Chilena de fútbol , una equipación que busca reflejar la identidad nacional a través del cóndor.

El lanzamiento fue parte de una presentación global de la marca, que vestirá a distintos equipos nacionales el próximo año y –para quienes tuvieron la fortuna– el Mundial a realizarse en EE.UU., Canadá y México.

En el caso de Chile, esta nueva camiseta marcará el recambio definitivo de la “Generación Dorada” y será utilizada para buscar la anhelada clasificación al Mundial de 2030.

En qué está inspirada la nueva piel de La Roja

La propuesta que celebra la identidad nacional con el cóndor como protagonista, ave emblemática que forma parte del Escudo Nacional desde 1834 y reconocida como Monumento Natural desde 2006.

El nuevo diseño mantiene el histórico rojo, que esta vez viene acompañado de un cuello con forma de “V” , inspirado en las alas del animal que es emblema nacional.

“Sabemos lo que representa para los chilenos y queremos que todos la sientan propia. Este diseño refleja lo que caracteriza al país: resiliencia, unión y orgullo”, mencionó Jerome Leveque, General Manager Adidas Chile.

“El cóndor es la representación perfecta de la fuerza y el vuelo que impulsan a Chile a seguir adelante y a reconectar con la pasión y la historia que lo une”, agregó Leveque.

La tecnología en las camisetas

Por primera vez en la historia de la Selección Chilena se incorpora la versión “Player”, una camiseta con la última tecnología y calidad de la marca.

Estará para la venta de público y serán del mismo material que utilizarán los jugadores en cancha como Gabriel Suazo, Darío Osorio y Lucas Cepeda.

Junto con la indumentaria chilena, Adidas también presentó las nuevas armaduras de Argentina, Colombia, México, Bélgica, Italia, España, Alemania, entre otros países .

“Cada uniforme refleja el alma de su país mediante colores y patrones que celebran elementos esenciales de su identidad nacional: desde su herencia cultural hasta sus paisajes, arquitectura tradicional y diseños icónicos del pasado”, señaló la marca en un comunicado.

En cuanto las características de las camisetas, están confeccionadas con jacquard de punto transfer, un material que ofrece mayor durabilidad y una comodidad completamente transpirable.

Además, marca el regreso de la tecnología Climacool+, utilizada a comienzos de los años 2000’s como máximo referente en rendimiento deportivo y que hace su regreso a los tiempos modernos.

Su composición combina ingeniería avanzada y materiales de alto desempeño para mantener una sensación de frescura, ligereza y concentración total durante el juego.

Dónde encontrar la nueva camiseta de La Roja

La nueva camiseta de la Selección Chilena y del resto de conjuntos nacionales estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre.

Puedes encontrar este y otros productos en las tiendas oficiales de Adidas, en su aplicación, en el sitio web, y en los principales puntos de venta del país.