El día que Maná “prometió” no volver a Chile: pidieron salida al mar para Bolivia

A menos de dos semanas de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, el grupo mexicano Maná anunció que no se presentará en el evento el lunes 20 de febrero, y tampoco en los días siguientes que tenían agendados para dos conciertos en el Movistar Arena. A través de un comunicado, anunciaron que no volverán a Chile pero ¿tiene esto que ver con no haberle cedido mar a Bolivia?

¿Cumplieron su promesa de no volver a Chile? Maná cancela su participación en el Festival de Viña del Mar 2023

La respuesta es que no, y es que esto se trata de un rumor generado en redes sociales en el año 2018, después de la entrevista que tuvo la banda con el medio boliviano La Razón.

Esta se llevó a cabo justo cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya determinó que Chile no tiene la obligación de negociar una salida al mar con Bolivia, por lo que, al ser preguntado, Fernando “Fher” Olvera respaldó la idea de entregarle mar al país vecino: “No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón. Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran”, declaró.

Fueron estas palabras las que muchos fanáticos malinterpretaron y comenzó a correr el rumor que “Maná no vendrá nunca más a Chile si no le da mar a Bolivia”. Sin embargo, esto no fue lo que dijo el cantante, aunque después se disculpó con “el pueblo chileno, a quien le tengo un gran cariño y donde tengo muchos queridos amigos”.

La verdadera razón de por qué Maná canceló sus presentaciones en Chile

En el comunicado de prensa, señalaron que el motivo de la cancelación es que el cantante del grupo, Fher, sufrió una lesión en la rodilla de la que todavía no se ha recuperado, por lo que cancelaron los conciertos en Chile de su gira México lindo y querido, que los traía a Sudamérica.

“Con mucha tristeza les informamos que, por razones de salud, las presentaciones de Maná en Viña del Mar y Santiago no sucederán. Durante la gira del año pasado, Fher se lastimó la rodilla, lo cual le causó un inmenso dolor, pero para cumplir con sus fans continuó la gira a pesar de la lesión y dolor”, se lee en el escrito.

También informaron que a inicios de este año, el vocalista se operó en Estados Unidos y, a pesar de que se esperaba una pronta recuperación, esta ha sido más “lenta y complicada”, por lo que los médicos le sugirieron que no viajara a Chile para poder recuperarse y cumplir con los siguientes conciertos programados.

“A los Manáticos de Chile, nos vemos pronto y una disculpa de todo corazón. Abrazos, Maná”, finalizó el texto de los mexicanos.