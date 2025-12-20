SUSCRÍBETE POR $1100
    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Un circuito clandestino de venta de restos humanos sacudió a una de las universidades más prestigiosas del mundo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    El encargado de la morgue de la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard fue condenado a ocho años de prisión en Estados Unidos por robar y traficar restos humanos.

    Un caso que conmocionó al mundo académico y que también derivó en la condena de su esposa.

    Según informó El País, Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable de haber sustraído partes de cadáveres donados para la investigación y la enseñanza médica, con el objetivo de venderlos de manera ilegal.

    De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020.

    Durante ese período, Lodge robó órganos, piel, miembros, rostros, cabezas e incluso cerebros de la morgue de Harvard, ubicada cerca de Boston, sin contar con la autorización de los donantes ni de sus familiares.

    El exencargado fue despedido en mayo de 2023, cuando el caso salió a la luz.

    La investigación determinó que Lodge actuó junto a su esposa, Denise Lodge, quien fue condenada a un año de cárcel por su participación en la trama.

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard. Foto: Reuters/Archivo

    El modus operandi

    Ambos trasladaban los restos humanos desde la universidad hasta su vivienda en Goffstown, en el estado de New Hampshire, además de otras localidades de Massachusetts y Pensilvania, para luego venderlos a terceros.

    “El tráfico a través del correo de Estados Unidos de restos humanos robados es un acto perturbador que victimiza a familias que ya están de duelo”, señaló Christopher Nielsen, inspector a cargo de la División de Filadelfia del Servicio de Inspección Postal.

    El uso del servicio postal y el transporte interestatal de las piezas robadas fueron elementos clave en la investigación federal.

    Según informó también DW, Lodge reconoció ante el tribunal haber extraído partes de los cuerpos antes de las cremaciones.

    La fiscal Alisan Martin calificó el actuar del exgerente de la morgue, cargo que ocupó durante 28 años, como una conducta que trataba los restos humanos “como si fueran baratijas”.

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard. Foto:AP/Oded Balilty Oded Balilty

    Un cuaderno con piel humana

    Incluso su abogado defensor, Patrick Casey, describió los hechos como “atroces”.

    Entre los casos más impactantes mencionados en el proceso judicial, la fiscalía relató que Lodge entregó piel humana a un comprador para que fuera curtida y convertida en cuero para encuadernar un libro.

    Una “realidad profundamente horrorosa”, según palabras de la fiscal federal adjunta Alisan Martin.

    En otro episodio, el matrimonio vendió el rostro de un hombre, “quizás para guardarlo en un estante, quizás para usarlo en algo aún más perturbador”.

    Tras conocerse la sentencia, la Facultad de Medicina de Harvard calificó las acciones de Lodge como “abominables e incompatibles” con los valores de la institución.

    “Si bien la sentencia concluye el caso penal en su contra, el proceso de sanación por el dolor que causó continúa”, señaló la universidad.

