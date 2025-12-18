El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo. Foto: NASA.

En solo horas, el objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca del planeta Tierra , según adelantaron las agencias espaciales. Este 19 de diciembre será un día clave para los científicos, pues podrán fotografiar y apreciar a detalle al cometa, que ha causado conmoción en la comunidad.

Y es que el 3I/ATLAS se comporta de forma inusual a otros objetos. Hasta ahora, se sabe que proviene de otro sistema solar y que está compuesto, entre otras cosas, de hielo de agua.

Pero su origen interestelar es lo que mantiene en vilo a los científicos, pues puede portar pistas de la formación de otros mundos más allá del conocimiento actual que tenemos los humanos.

Así, a casi seis meses de su descubrimiento en Río Hurtado, Chile, el cometa pasará lo más cerca a la Tierra, a 270 millones de kilómetros, un acercamiento que promete revelar detalles interesantes e inéditos sobre el 3I/ATLAS.

Cómo ver al cometa 3I/ATLAS en su paso más cercano a la Tierra

“Esta podría ser tu mejor oportunidad para ver a este intruso interestelar”. Desde la NASA, aseguraron que este 19 de diciembre, será una jornada única para poder ver al cometa 3I/ATLAS del que se ha especulado tanto.

Pero no se podrá ver a simple vista. La agencia espacial aseguró que será necesario contar con binoculares potentes o un telescopio de jardín (con una apertura de al menos 30 centímetros) .

Al amanecer, debes apuntar al noreste, debajo de Régulo, la estrella más brillante de la constelación Leo.

El 3I/ATLAS debiese verse como una especie de estrella brillante.

Además, algunas plataformas como The Virtual Telescope Project transmitirán el paso del cometa en vivo. Puedes ver la transmisión aquí, programada para el 19 de diciembre a la 1:00 de la madrugada (hora Chile).

¿El 3I/ATLAS es un peligro para el planeta Tierra y la humanidad?

El 3I/ATLAS estará a 1.8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. “Durante su aproximación más cercana a la Tierra, estará al otro lado del Sol. No representa ningún peligro para nuestro planeta ni para ningún otro planeta del Sistema Solar” , aseguraron desde la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Además, ante las especulaciones de que el cometa sería un objeto artificial o extraterrestre, Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, aseguró que “es un cometa. Parece y se comporta como un cometa”.

“Toda la evidencia apunta a que lo es. Pero este provino de fuera del Sistema Solar, lo que lo hace fascinante, emocionante y de gran importancia científica”.