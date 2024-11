El polémico caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que prometía curar la depresión en siete días y aseguraba ser amiga de Laura Pausini

El nombre de Marilyn Cote ha estado en el centro mediático de México durante la última semana. Se trata de una mujer que durante años se hizo pasar por psiquiatra en el estado de Puebla y que aseguraba tener estudios de prestigiosas universidades internacionales, incluyendo Harvard.

Utilizando videos en inglés, fotos retocadas de ella misma y otros especialistas extranjeros, además de certificados de título falsos, Cote logró construir la imagen de una profesional que era ampliamente reconocida no solo en México, sino que también en el resto del mundo.

Su verdadera trayectoria quedó al descubierto después de que, a través de las redes sociales, surgieran una serie de denuncias en su contra.

Quién es Marilyn Cote

Cote promocionaba sus servicios psiquiátricos a través de “Neuropsychology Clinic Marilyn Cote”, un consultorio ubicado en Puebla.

La mujer también prometía que podía curar la depresión “en siete días” y la ansiedad en “tres o cuatro”. Las denuncias expuestas en redes sociales también indican que recetó fármacos para tratar trastornos mentales a varios pacientes que acudieron a ella.

En el sitio web de su consultorio, Cote describía que había sido directora del Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo, donde presuntamente era “miembro honorífico”, que tenía un doctorado en Medicina y que fue premiada como la mejor especialista en países como Estados Unidos y Países Bajos. “Ha creado a nivel mundial y patentado en 2012 los indicadores más frecuentes para Criminal Profiling en el Test de Rorschach”, señalaba.

De acuerdo a El País, la abogada también ponía en sus recetas el logo de su clínica “Neuropsychology Clinic Marilyn Cote” al lado de los de las universidades de Harvard y Oslo, con la intención de aumentar el prestigio a su imagen profesional. Solía firmar con los números de cédula profesional de médico cirujano, médico psiquiatra y psicóloga clínica.

Las recetas de Marilyn Cote tenían el logo de su clínica y de las universidades de Harvard y Oslo. Foto: X.

Aunque se ha constatado que posee varios estudios, ninguno de ellos corresponde al de psiquiatra. Según el diario español, en el año 2000 se graduó de abogada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en 2012 hizo una maestría en Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Tres años más tarde, logró un doctorado de Psicología en la Escuela Libre de Psicología.

Esos estudios están avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México y cada uno le brinda un número de cédula profesional específico. El problema es que ninguno de esos números de cédula profesional corresponde a los usados en sus recetas, donde prescribía medicamentos psiquiátricos.

Eso no es todo. En sus recetas, la abogada también indicaba que su clínica estaba ubicada en Fifty Doctors Hospital, que es una prestigiosa cadena de centros médicos.

Desde Fifty Doctors Hospital negaron cualquier tipo de relación laboral con Cote y anunciaron acciones legales por el uso de su imagen. “Esta persona nunca ha sido accionista, ni está vinculada con nuestros hospitales”, señalaron en un comunicado.

Otro aspecto que ha generado revuelo es que en el sitio web del consultorio de Cote hay fotos de especialistas que supuestamente son parte de su equipo. Sin embargo, se trata de doctores que prestan servicios en otros países del mundo, como Rusia, cuyas imágenes fueron editadas para que pareciera que usaban el uniforme de la clínica mexicana.

La abogada también subía fotos a redes sociales donde aparecía junto a la cantante Laura Pausini y escribía mensajes que sugerían que tenían una relación muy cercana. Pero cuando la artista italiana fue consultada por usuarios si es que realmente conocía a Cote, ella lo negó.

“Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?”, señaló Pausini en Instagram.

¿Y cómo fue que salió a la luz el engaño? Todo partió el pasado 5 de noviembre, cuando la cuenta de X llamada Charlatanes Médicos, que expone a personas que se hacen pasar por profesionales de la salud, compartió publicaciones que exponían el fraude de la abogada.

Qué respondió Marilyn Cote, la falsa psiquiatra

En una entrevista con el medio 24 Horas, Cote aseguró que cuenta con títulos válidos, sin detallar cuáles, y que los presentaría ante las autoridades de Puebla.

“No tengo ningún problema, tengo documentos totalmente reales, totalmente fidedignos y que obviamente solamente presentaré ante la autoridad judicial y autoridad correspondiente”, dijo la mujer, agregando que sus estudios no están en el registro de profesionales de México al no haber estudiado en ese país.

Marilyn Cote.

Qué pasará con Marilyn Cote

Luego que saliera a la luz el caso de la falsa psiquiatra, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México acudió a su consultorio y decidió clausurarlo de forma definitiva.

Según indica un comunicado, los funcionarios de la comisión constataron en la visita que “el establecimiento no contaba con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria, ni la certificación académica del personal, necesaria para llevar a cabo los servicios que ofrece”.

Desde el organismo agregaron que promoverán una denuncia de usurpación de funciones contra la abogada. Si eso se concreta, podría enfrentar una pena de hasta seis años de cárcel.

Por otra parte, la Fiscalía General de Puebla anunció que se abrirá una investigación por los hechos, pese a que todavía no hay una denuncia penal formal contra Cote.