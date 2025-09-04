SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

La diseñadora contó cómo fue su experiencia como asistente del Departamento de Arte del video, el cual fue grabado en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, México. “Superó con creces cualquier sueño”, afirmó.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton.

La reconocida estrella mundial del pop, Lady Gaga, acaba de estrenar un videoclip dirigido por Tim Burton, el cual fue grabado en la Isla de las Muñecas, uno de los sitios más populares y enigmáticos de México.

Dicho lugar, ubicado en Xochimilco, se caracteriza por la presencia de muñecas viejas y deterioradas, las cuales se encuentran colgadas en árboles y cercas. Según los relatos populares, estas fueron colocadas por Julián Santana Barrera, un antiguo habitante de la isla que confiaba en que estas le daban protección.

El video estrenado por la cantante y el director estadounidense corresponde a la canción The Dead Dance, del último álbum publicado por Gaga, titulado MAYHEM (2025).

Y en el equipo que trabajó en esta aclamada producción, también se encuentra la diseñadora chilena Camila López, quien se desempeñó como asistente del Departamento de Arte.

A través de sus redes sociales, López compartió su relato sobre cómo fue su experiencia y cómo llegó a trabajar en el videoclip.

Qué relató Camila López, la diseñadora chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga y Tim Burton

“En junio de 2025, recibí la llamada de mi vida: ‘Lo lograste, estás trabajando en un nuevo video musical dirigido por Tim Burton y Lady Gaga podría salir. Pero necesitas estar en México hoy’”, afirmó la diseñadora chilena.

López contó que esa misma noche tomó un vuelo para unirse al Departamento de Arte y trabajar en la Isla de las Muñecas.

“Tuvimos el placer de trabajar con Tim Burton en el set, filmando escenas junto al director de fotografía Andrés Arochi. El diseño artístico en la isla fue intenso, pero el resultado fue un set genial”.

“Antes, Burton seleccionó las muñecas que él había diseñado y nosotros le ayudamos a colocarlas en el set. Al final del día, me dibujó a Jack Skellington. El personaje que definió mi infancia”, dijo, refiriéndose al protagonista de la película animada El extraño mundo de Jack (1993)

Durante el proceso también estaba Gaga, estrella de la que se declara una seguidora acérrima.

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton.

“La vi en vivo por primera vez en 2008 en Chile, cuando tenía solo 10 años, y años después en Mayhem on the Beach, Brasil. Crecí con todos sus CDs, memorizando cada letra. Todavía recuerdo haber visto el video de Bad Romance en YouTube una y otra vez, fascinada por su columna vertebral, su forma de expresión única y esos inolvidables zapatos McQueen”.

“En ese momento, ni siquiera tenía idea de qué eran”, escribió López. Sin embargo, agregó, “fue una de las razones por las que decidí estudiar moda y dirección de arte cuando crecí”.

Refiriéndose a la experiencia de trabajar con Gaga, agredió: “Su presencia era tan magnética como la primera vez que la vi en pantalla y en el escenario, amplificada por la coreografía de Parris Goebel y el vestuario de Colleen Atwood, dos artistas a las que admiro profundamente en la industria de la moda, el cine y la música”.

Fue una experiencia que superó con creces cualquier sueño. Estoy profundamente agradecida con el equipo mexicano, que me recibió con tanta calidez y me trató como a una más. Aprendí muchísimo de su profesionalismo y generosidad”.

Bajo esta línea, sentenció: “Desde ser el bicho raro de la escuela que usaba camisetas de Jack Skellington el día de los vaqueros, hasta trabajar en el set con mis dos mayores inspiraciones”.

Lee también:

Más sobre:Tim BurtonLady GagaCamila LópezIsla de las MuñecasThe Dead DanceMayhemGagaDiseñoModaMúsicaVideoclipJack SkellingtonEl extraño mundo de JackLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Robo armado a farmacia en Buin genera persecución y Carabineros logra detener a cuatro involucrados

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”
Chile

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles
Negocios

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido
El Deportivo

Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido

Exjugador del Betis revela tenso cruce con Manuel Pellegrini: “Fue la pelea más fuerte que tuve en mi vida”

El Maracanazo del Cóndor, un comercial para burlarse de Chile y Bravo contra Vidal: las historias de la Roja en Brasil

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club
Finde

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú
Mundo

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Israel advierte de que no recibirá a Macron hasta que no retire su anuncio sobre el reconocimiento del Estado palestino

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral