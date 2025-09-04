El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton.

La reconocida estrella mundial del pop, Lady Gaga, acaba de estrenar un videoclip dirigido por Tim Burton, el cual fue grabado en la Isla de las Muñecas, uno de los sitios más populares y enigmáticos de México.

Dicho lugar, ubicado en Xochimilco, se caracteriza por la presencia de muñecas viejas y deterioradas, las cuales se encuentran colgadas en árboles y cercas. Según los relatos populares, estas fueron colocadas por Julián Santana Barrera, un antiguo habitante de la isla que confiaba en que estas le daban protección.

El video estrenado por la cantante y el director estadounidense corresponde a la canción The Dead Dance, del último álbum publicado por Gaga, titulado MAYHEM (2025).

Y en el equipo que trabajó en esta aclamada producción, también se encuentra la diseñadora chilena Camila López , quien se desempeñó como asistente del Departamento de Arte .

A través de sus redes sociales, López compartió su relato sobre cómo fue su experiencia y cómo llegó a trabajar en el videoclip.

Qué relató Camila López, la diseñadora chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga y Tim Burton

“En junio de 2025, recibí la llamada de mi vida: ‘Lo lograste, estás trabajando en un nuevo video musical dirigido por Tim Burton y Lady Gaga podría salir. Pero necesitas estar en México hoy’”, afirmó la diseñadora chilena.

López contó que esa misma noche tomó un vuelo para unirse al Departamento de Arte y trabajar en la Isla de las Muñecas .

“Tuvimos el placer de trabajar con Tim Burton en el set, filmando escenas junto al director de fotografía Andrés Arochi. El diseño artístico en la isla fue intenso, pero el resultado fue un set genial”.

“Antes, Burton seleccionó las muñecas que él había diseñado y nosotros le ayudamos a colocarlas en el set. Al final del día, me dibujó a Jack Skellington. El personaje que definió mi infancia ”, dijo, refiriéndose al protagonista de la película animada El extraño mundo de Jack (1993)

Durante el proceso también estaba Gaga, estrella de la que se declara una seguidora acérrima.

“La vi en vivo por primera vez en 2008 en Chile, cuando tenía solo 10 años, y años después en Mayhem on the Beach, Brasil. Crecí con todos sus CDs, memorizando cada letra. Todavía recuerdo haber visto el video de Bad Romance en YouTube una y otra vez, fascinada por su columna vertebral, su forma de expresión única y esos inolvidables zapatos McQueen”.

“En ese momento, ni siquiera tenía idea de qué eran”, escribió López. Sin embargo, agregó, “fue una de las razones por las que decidí estudiar moda y dirección de arte cuando crecí ”.

Refiriéndose a la experiencia de trabajar con Gaga, agredió: “ Su presencia era tan magnética como la primera vez que la vi en pantalla y en el escenario , amplificada por la coreografía de Parris Goebel y el vestuario de Colleen Atwood, dos artistas a las que admiro profundamente en la industria de la moda, el cine y la música”.

“ Fue una experiencia que superó con creces cualquier sueño . Estoy profundamente agradecida con el equipo mexicano, que me recibió con tanta calidez y me trató como a una más. Aprendí muchísimo de su profesionalismo y generosidad”.