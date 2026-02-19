SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    ¿Y si el Alzheimer comenzara lejos del cerebro? Un estudio apunta a que una inflamación silenciosa en el intestino podría estar vinculada al desarrollo de la enfermedad.

    Por 
    Constanza Llefi
    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que debilita progresivamente la memoria. Se estima que afecta a más de 55 millones de personas a lo largo del mundo, sobre todo a mayores de 65 años.

    Con el paso de los años, la ciencia y la medicina se han encargado de llevar a cabo estudios e investigaciones con el fin de descubrir las causas de la enfermedad, y, si bien se han logrado hallazgos, aún no se encuentra una cura.

    Un reciente estudio publicado en Nature reveló nuevos descubrimientos que vinculan la relación entre la enfermedad de Alzhéimer y la inflamación intestinal.

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El intestino y el cerebro: ¿qué relación tienen?

    La investigación descubrió un nuevo vínculo entre la enfermedad de Alzheimer, los intestinos y el cerebro. Esto, según los expertos, estaría ligado con la inflamación.

    En conversación con el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Wisconsin, la psicóloga colaboradora de la investigación, Barbara Bendlin, declaró: “Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen más inflamación intestinal (...) y entre las personas con Alzheimer, cuando analizamos imágenes cerebrales, aquellos con mayor inflamación intestinal tenían niveles más altos de acumulación de placa amiloide en sus cerebros”.

    Las placas amiloides son una de las proteínas más abundantes en el sistema nervioso central, sin embargo, estas pueden generar problemas cuando se acumulan en exceso en el cerebro, ya que interfieren con la comunicación entre las neuronas y esto puede generar Alzheimer.

    Observar si existe una acumulación de proteína amiloide es crucial en la detección temprana de la enfermedad, ya que si bien una persona puede no encontrarse con pérdida de memoria, las altas concentraciones de este prótido son un indicador de que el proceso degenerativo en el cerebro puede haber comenzando.

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Además, el estudio llevó a cabo pruebas que midieron los niveles de calprotectina, proteína que se libera en los intestinos cuando existe inflamación. Los resultados descubrieron que la habilidad de las personas para llevar a cabo pruebas de memoria, disminuía al presentar altos niveles de este prótido.

    Además, existe un análisis de laboratorio publicado en marzo de 2023, que demostró que las sustancias químicas de las bacterias de los intestinos pueden estimular la inflamación cerebral: una reacción defensiva del cerebro.

    También hay un estudio publicado en diciembre de 2023 en Brain, que mediante pruebas en animales, demostró que el Alzheimer puede transmitirse a ratones jóvenes a través del intercambio de microbios que provienen del intestino, lo que confirma un vínculo entre el sistema digestivo y la salud del cerebro.

    ¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

    La investigación fue realizada por un grupo de profesionales expertos en enfermedades del envejecimiento y contó con la participación de voluntarios que fueron sometidos a diversas pruebas.

    Primeramente, las personas que accedieron a ser parte del estudio dieron entrevistas a profundidad sobre sus antecedentes de enfermedades familiares a los investigadores, lo que sirvió como un contexto para situar a cada individuo.

    También, realizaron varias pruebas cognitivas y exámenes que tenían como objetivo detectar la presencia de un gen que indique alto riesgo de padecer la enfermedad.

    Una de las pruebas más decisivas para lograr una de las conclusiones del estudio, fue el análisis de la calprotectina fecal, que se llevó a cabo utilizando muestras de las heces de 125 participantes.

    Aunque los niveles de la proteína fueron generalmente más altos en pacientes mayores, esto se volvió aún más pronunciado en aquellas personas con placas amiloides características del Alzheimer.

    De la misma manera, un subconjunto de participantes se sometió a pruebas clínicas para detectar signos de acumulaciones de proteína amiloide en el cuerpo.

    Si bien los científicos transparentaron que no se puede acceder a resultados más detallados sin antes llevar a cabo pruebas en animales, los científicos creen que cuando cambia el microbioma intestinal (bacterias que viven en el intestino), el órgano comienza a funcionar peor.

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Esto no causa una enfermedad inmediata, pero sí activa una inflamación constante y de bajo nivel que con los años se acumula y afecta a la salud.

    Los realizadores del estudio aclararon que el hallazgo no significa haber encontrado una cura para la enfermedad. Sin embargo, cada descubrimiento realizado respecto al Alzheimer es una contribución para poder dirigir nuevos estudios en busca de un tratamiento.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCienciaMedicinaEstudioBienestarVejezAlzheimerDemenciaInvestigaciónGastrointestinalSíntomas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares)

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Lo más leído

    1.
    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    2.
    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    3.
    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    4.
    Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en 10 años

    Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en 10 años

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68
    Chile

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago
    Tendencias

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares)

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Con Brayan Cortés “salvándose” de la tarjeta: Argentinos Juniors gana con uno menos en Ecuador por la Copa Libertadores

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024
    Mundo

    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

    Venezuela y Estados Unidos acuerdan una “agenda de cooperación” contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

    Presidente peruano José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo y compromete elecciones “transparentes”

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones