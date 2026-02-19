El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que debilita progresivamente la memoria. Se estima que afecta a más de 55 millones de personas a lo largo del mundo, sobre todo a mayores de 65 años.

Con el paso de los años, la ciencia y la medicina se han encargado de llevar a cabo estudios e investigaciones con el fin de descubrir las causas de la enfermedad, y, si bien se han logrado hallazgos, aún no se encuentra una cura.

Un reciente estudio publicado en Nature reveló nuevos descubrimientos que vinculan la relación entre la enfermedad de Alzhéimer y la inflamación intestinal.

El intestino y el cerebro: ¿qué relación tienen?

La investigación descubrió un nuevo vínculo entre la enfermedad de Alzheimer, los intestinos y el cerebro. Esto, según los expertos, estaría ligado con la inflamación.

En conversación con el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Wisconsin, la psicóloga colaboradora de la investigación, Barbara Bendlin, declaró: “Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen más inflamación intestinal (...) y entre las personas con Alzheimer, cuando analizamos imágenes cerebrales, aquellos con mayor inflamación intestinal tenían niveles más altos de acumulación de placa amiloide en sus cerebros”.

Las placas amiloides son una de las proteínas más abundantes en el sistema nervioso central, sin embargo, estas pueden generar problemas cuando se acumulan en exceso en el cerebro , ya que interfieren con la comunicación entre las neuronas y esto puede generar Alzheimer.

Observar si existe una acumulación de proteína amiloide es crucial en la detección temprana de la enfermedad, ya que si bien una persona puede no encontrarse con pérdida de memoria, las altas concentraciones de este prótido son un indicador de que el proceso degenerativo en el cerebro puede haber comenzando.

Además, el estudio llevó a cabo pruebas que midieron los niveles de calprotectina, proteína que se libera en los intestinos cuando existe inflamación. Los resultados descubrieron que la habilidad de las personas para llevar a cabo pruebas de memoria, disminuía al presentar altos niveles de este prótido.

Además, existe un análisis de laboratorio publicado en marzo de 2023, que demostró que las sustancias químicas de las bacterias de los intestinos pueden estimular la inflamación cerebral: una reacción defensiva del cerebro.

También hay un estudio publicado en diciembre de 2023 en Brain, que mediante pruebas en animales, demostró que el Alzheimer puede transmitirse a ratones jóvenes a través del intercambio de microbios que provienen del intestino, lo que confirma un vínculo entre el sistema digestivo y la salud del cerebro.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

La investigación fue realizada por un grupo de profesionales expertos en enfermedades del envejecimiento y contó con la participación de voluntarios que fueron sometidos a diversas pruebas.

Primeramente, las personas que accedieron a ser parte del estudio dieron entrevistas a profundidad sobre sus antecedentes de enfermedades familiares a los investigadores, lo que sirvió como un contexto para situar a cada individuo.

También, realizaron varias pruebas cognitivas y exámenes que tenían como objetivo detectar la presencia de un gen que indique alto riesgo de padecer la enfermedad.

Una de las pruebas más decisivas para lograr una de las conclusiones del estudio, fue el análisis de la calprotectina fecal, que se llevó a cabo utilizando muestras de las heces de 125 participantes.

Aunque los niveles de la proteína fueron generalmente más altos en pacientes mayores, esto se volvió aún más pronunciado en aquellas personas con placas amiloides características del Alzheimer.

De la misma manera, un subconjunto de participantes se sometió a pruebas clínicas para detectar signos de acumulaciones de proteína amiloide en el cuerpo.

Si bien los científicos transparentaron que no se puede acceder a resultados más detallados sin antes llevar a cabo pruebas en animales, los científicos creen que cuando cambia el microbioma intestinal (bacterias que viven en el intestino), el órgano comienza a funcionar peor.

Esto no causa una enfermedad inmediata, pero sí activa una inflamación constante y de bajo nivel que con los años se acumula y afecta a la salud.

Los realizadores del estudio aclararon que el hallazgo no significa haber encontrado una cura para la enfermedad. Sin embargo, cada descubrimiento realizado respecto al Alzheimer es una contribución para poder dirigir nuevos estudios en busca de un tratamiento.