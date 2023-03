El solo de Free bird en la cultura pop sigue dando vida a Lynyrd Skynyrd y Gary Rossington

El clásico radial “Free bird” comienza como una lenta balada con un órgano de sonido gospel y un slide de guitarra tocado por Gary Rossington, el recientemente fallecido músico de Lynyrd Skynyrd, en su Gibson SG.

Así el tema va dando paso a un duelo de cuatro minutos de guitarras Gibson, con el acompañamiento rítmico de Stevie Gaines, el otro encargado de las cuerdas del grupo de Florida, hasta explotar en el elogiado solo de Rossington.

Son 5 minutos de arpegios y escalas ascendentes y descendentes que exigen destreza.

Votada constantemente como una de las mejores canciones del rock, BBC Radio 2 comparó el solo de “Free bird” con “Stairway to Heaven” y otras sagas de guitarra, como “Whipping Post”, de los Allman Brothers, y “Smoke on the Water”, de Deep Purple.

Lo cierto es que el hit de Lynyrd Skynyrd aparece entre las mejores 500 mejores canciones de todos los tiempos, en un ranking elaborado por Rolling Stone, y como top 3 en la lista de los 100 mejores solos de guitarra de la historia, según la prestigiosa Guitar World.

Otro dato interesante es que “Free bird” figura en el cierre de (pronounced ‘lĕh-’nérd ‘skin-’nérd), el primer álbum de estudio de Lynyrd Skynyrd, publicado en 1973, donde llamó de inmediato la atención por su extensa duración.

El sencillo producido por Al Kooper dura nada menos que 9 minutos y siete segundos.

Tal vez por eso en otras décadas fue utilizado como una broma interna por los fanáticos del indie rock. Para burlarse del rock clásico y sureño de Lynyrd Skynyrd, gritaban “Free bird” en los silencios de los conciertos, generando risas de la audiencia.

Por suerte, el clásico de Gary Rossington cobró nueva vida en la cultura pop más reciente.

El grupo Lynyrd Skynyrd

El solo de Free bird en la cultura pop

Anunciada su muerte, Lynyrd Skynyrd anunció así la partida de su guitarrista fundador: “Gary Rossington está ahora en el cielo con sus hermanos de los Skynyrd tocando cosas bonitas, como siempre ha hecho”.

El músico ya había sobrevivido a dos episodios terribles: chocó contra un árbol y una casa en 1976 bajo los efectos del alcohol y el traumático accidente aéreo del 20 de octubre de 1977, cuando murieron tres de los miembros originales de los Skynyrd.

El creador del solo de “Free bird” había logrado salir con vida pese a su aterrador parte de lesiones, que incluía roturas en brazos, piernas, caderas, rodillas, pelvis, varias costillas, perforación de estómago e hígado y operaciones a corazón abierto.

Su influencia puede medirse hasta estos días. Además de figurar en películas como Forrest Gump de Robert Zemeckis y Elizabethtown de Cameron Crowe, “Free bird” volvió a renacer sobre todo en el mundo de los videojuegos.

Uno de los principales responsables de su vuelta a las reproducciones en el streaming fue el título Grand Theft Auto: San Andreas, donde puede oírse al sintonizar la emisora K-DST, responsable de la señal de rock clásico del juego y que es conducida por el DJ Tommy “The Nightmare” Smith.

Los controles de Guitar Hero para simular las guitarras de Lynyrd Skynyrd

Pero tal vez el mayor aporte fue lo hecho por Guitar Hero II. El título de Harmonix permitió tocar “Free bird” en un emulador de guitarra y batirse con la dificultad técnica del solo de Gary Rossington.

De hecho, la canción de Lynyrd Skynyrd es la más complicada del videojuego y así lo prueban los numerosos registros colgados en la red, donde varios se han atrevido con un solo de 5 minutos que dejó a más de alguien con los dedos adoloridos.

Otro título, el posterior Rock Band 3, llevó la experiencia todavía más allá y permitió a sus jugadores simular con controladores de batería, bajo, teclado y voz, las otras partes de la canción.

Ahora que los nuevos integrantes de Lynyrd Skynyrd anunciaron que los conciertos programados por el grupo siguen en pie, la guitarra de Gary Rossington seguirá sonando más viva que nunca. Larga vida al rock sureño de los Skynyrd.