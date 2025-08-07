Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Hace varias semanas que el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó que existen 19 pastas dentales —que se venden en Chile— que contienen un ingrediente que podría dañar la salud. Ahora, la empresa Colgate acaba de retirar del mercado uno de sus productos, por prevención.

El componente que podría dañar la salud bucal es el fluoruro de estaño que se ha utilizado durante años para prevenir caries y fortalecer el esmalte dental, entre otras cosas.

No obstante, recientes estudios han alertado que también podría ser el responsable de efectos secundarios no deseados.

Esta es la pasta dental que Colgate sacó del mercado, y todo lo que debes saber sobre el fluoruro de estaño.

Qué pasta dental retiró Colgate por riesgos para la salud

De manera preventiva, la empresa Colgate-Palmolive Chile retiró del mercado la pasta dental Colgate Total Clean Mint (crema dental anticaries con fluor) , pues contiene fluoruro de estaño, un ingrediente que podría ser dañino para la salud bucal.

Pese a que cuentan con autorización sanitaria, el ISP advirtió que algunos de sus efectos secundarios podrían ser lesiones e irritaciones en la boca.

Por ello, Colgate decidió, de forma preventiva y voluntaria, dejar de vender este producto.

Qué es el fluoruro de estaño, el ingrediente dañino en pastas dentales

El fluoruro de estaño es un ingrediente común en las pastas dentales, por sus efectos positivos sobre los dientes: controla y previene las caries dentales, fortalece el esmalte dental, combate microbios y la hipersensibilidad.

Son muchas las marcas que utilizan este compuesto en sus ingredientes, pues existe evidencia científica de sus beneficios y, según explican en la página de Colgate, está aprobado por la Asociación Dental Americana (ADA).

No obstante, de acuerdo a la información que entregó Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), y después de revisar los datos nacionales, el ISP alertó que no es un compuesto inocuo: también puede provocar lesiones bucales.

Síntomas del daño por fluoruro de estaño

De acuerdo al ISP, los efectos adversos vinculados a las pastas dentales que contienen fluoruro de estaño son:

Aftas.

Llagas.

Ampollas.

Sensaciones de dolor.

Ardor.

Escozor.

Inflamación de labios, amígdalas y mucosas.

Irritación de las encías.

Entumecimiento en labios o boca.