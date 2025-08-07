SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Colgate retiró del mercado una de sus pastas dentales en Chile por contener fluoruro de estaño, un ingrediente asociado a irritaciones y lesiones bucales. Las autoridades sanitarias recomiendan suspender su uso si aparecen síntomas adversos.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Hace varias semanas que el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó que existen 19 pastas dentales —que se venden en Chile— que contienen un ingrediente que podría dañar la salud. Ahora, la empresa Colgate acaba de retirar del mercado uno de sus productos, por prevención.

El componente que podría dañar la salud bucal es el fluoruro de estaño que se ha utilizado durante años para prevenir caries y fortalecer el esmalte dental, entre otras cosas.

No obstante, recientes estudios han alertado que también podría ser el responsable de efectos secundarios no deseados.

Esta es la pasta dental que Colgate sacó del mercado, y todo lo que debes saber sobre el fluoruro de estaño.

Qué pasta dental retiró Colgate por riesgos para la salud

De manera preventiva, la empresa Colgate-Palmolive Chile retiró del mercado la pasta dental Colgate Total Clean Mint (crema dental anticaries con fluor), pues contiene fluoruro de estaño, un ingrediente que podría ser dañino para la salud bucal.

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Pese a que cuentan con autorización sanitaria, el ISP advirtió que algunos de sus efectos secundarios podrían ser lesiones e irritaciones en la boca.

Por ello, Colgate decidió, de forma preventiva y voluntaria, dejar de vender este producto.

Puedes leer la alerta haciendo click aquí.

Qué es el fluoruro de estaño, el ingrediente dañino en pastas dentales

El fluoruro de estaño es un ingrediente común en las pastas dentales, por sus efectos positivos sobre los dientes: controla y previene las caries dentales, fortalece el esmalte dental, combate microbios y la hipersensibilidad.

Son muchas las marcas que utilizan este compuesto en sus ingredientes, pues existe evidencia científica de sus beneficios y, según explican en la página de Colgate, está aprobado por la Asociación Dental Americana (ADA).

No obstante, de acuerdo a la información que entregó Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), y después de revisar los datos nacionales, el ISP alertó que no es un compuesto inocuo: también puede provocar lesiones bucales.

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Síntomas del daño por fluoruro de estaño

De acuerdo al ISP, los efectos adversos vinculados a las pastas dentales que contienen fluoruro de estaño son:

  • Aftas.
  • Llagas.
  • Ampollas.
  • Sensaciones de dolor.
  • Ardor.
  • Escozor.
  • Inflamación de labios, amígdalas y mucosas.
  • Irritación de las encías.
  • Entumecimiento en labios o boca.

El llamado de las autoridades es a suspender el uso de la pasta dental en caso de presentar síntomas y, si se trata de una afección muy grave, consultar con un especialista de la salud.

Lee también:

Más sobre:SaludColgatePasta dentalPasta dental peligrosaFluoruro de estañoISPQué pasta dental retiró Colgate del mercadoLesiones bucalesQué es el fluoruro de estañoInstituto de Salud PúblicaPasta retirada de ColgateCrema dentalColgate Total Clean MintSíntomas fluoruro de estañoAftasLlagasSalud PúblicaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

Secuestran a empresario en Quilicura

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto
Chile

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan
Cultura y entretención

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida