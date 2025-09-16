SUSCRÍBETE
Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Cuenta con resistencia de grado militar y es, en líneas generales, un equipo de entrada con mejor precio que prestaciones.

Alejandro Jofré
Hay teléfonos pensados para ir al grano. El equivalente de un comedor con sillas plásticas: incómodo, sin adornos, pero funcional para lo que importa.

En La Tercera revisamos el A5 5G, un equipo de entrada de la firma china OPPO con un precio muy conveniente, y hasta ahí no más.

Ficha técnica del OPPO A5 5G

UnidadesEspecificaciones
ProcesadorMediaTek Dimensity 6300
RAM8 GB
GPUMC2
Almacenamiento256 GB
Pantalla6.67 pulgadas, HD+ (1.604x720 px) y 120 Hz
ConectividadUSB-C
Conectividad inalámbrica5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5
Batería6.000 mAh
Sistema operativoColorOS 15
Peso194g
Precio en Chile$299.990

Barato, para mil batallas y no mucho más

El marketing habla de una “cámara de 50MP con IA” y dos colores de presentación: blanco niebla y verde aurora, pero no hay que dejarse engañar. Las fotos que saca tienen la vitalidad de una ensalada de hospital. Y el detalle se pierde en cuanto la luz del sol se esconde detrás de una nube.

Si intentas capturar las luces del escenario de una fonda, obtendrás una mancha impresionista de luces borrosas y texturas dudosas.

Y la pantalla. Bueno, no es OLED. No es nítida. Es una ventana de plexiglás que ofrece ver el mundo a través de un vaso sucio de cerveza, con 720p de resolución máxima y unos testimoniales 120 Hz de tasa de refresco.

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Los colores son pálidos, como si se hubieran rendido. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque mientras tu amigo el-wanna-be-influencer está buscando desesperadamente un enchufe en el aeropuerto, con su plegable de dos millones de pesos, tú sigues adelante. La batería de este aparato es obscena. Dura, por lo bajo, dos días completos. Con 6000 mAh y carga rápida de 45 W.

Puedes cruzar al otro hemisferio, perderte en callejones desconocidos, usar el GPS hasta el agotamiento, y este equipo seguirá teniendo carga.

Y seamos realistas: cuando estás intentando encontrar tu hostal después de demasiados tragos, no necesitas una cámara de cine. Necesitas un mapa que funcione y la capacidad de llamar a alguien. Necesitas una herramienta que aguante una caída sin hacerse añicos.

El Oppo A5 5G no es un buen teléfono. No soporta eSim, es lento para cargar las aplicaciones más pretenciosas de redes sociales y su cámara rinde mejor en el horario de las aves. Pero es fuerte: con protección IP65 contra agua, polvo y resistencia de grado militar. Es un caballo de batalla. Y es un teléfono barato.

Si tu vida depende más de la duración de la batería que de la calidad de tus selfies, hay peores compañeros de viaje. Muchos peores.

