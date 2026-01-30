SUSCRÍBETE POR $1100
    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Santiago cerrará enero con lluvias y posibles tormentas eléctricas. Revisa qué día llueve y las 9 regiones afectadas según el aviso de la DMC.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    Esta última y calurosa semana de enero en la Región Metropolitana cerrará con un evento de precipitaciones. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por “probables tormentas eléctricas” para 9 regiones del país, incluida la RM.

    De acuerdo al informe, una baja segregada comenzó a afectar a las regiones de La Araucanía y Los Ríos el pasado jueves, 29 de enero. Y continuará subiendo hasta el centro a partir de este viernes, hasta el sábado 31.

    Además de aumentar la probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en Santiago, este fenómeno meteorológico también refrescará el ambiente y las máximas se mantendrán por debajo de los 30 °C, con cielos nublados durante todo el fin de semana.

    Estas son las regiones afectadas y los días en los que se estima que lloverá, según el pronóstico.

    

    Cuándo llueve en Santiago según el tiempo

    Según el aviso de Meteochile, hay una alta probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas para este sábado 31 en la Región Metropolitana: estas afectarían tanto a la cordillera como la precordillera y valles precordilleranos.

    El meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, anticipó también que durante la tarde del viernes “comenzará a instalarse un ambiente más inestable sobre la cordillera central”.

    El sábado, después del mediodía, podrían comenzar los chubascos en comunas como San José de Maipo, Buin, Paine y Calera de Tango. Algo también podría caer en la ciudad de Santiago, aunque de forma débil y aislada, según el especialista.

    “Los chubascos podrían ser de intensidad variable y con una distribución espacial cambiante, por lo que las zonas exactas de ocurrencia podrían ajustarse en las próximas actualizaciones de los modelos”.

    

    Las 9 regiones con tormentas eléctricas el fin de semana

    La Región Metropolitana no será la única que presente tormentas eléctricas. El pronóstico de Meteochile muestra que otras ocho regiones experimentarán truenos, rayos y lluvia durante el fin de semana.

    A continuación, las regiones afectadas y qué días están pronosticadas las tormentas:

    • Región de Valparaíso: sábado 31.
    • Región Metropolitana: sábado 31.
    • Región de O’Higgins: sábado 31.
    • Región del Maule: viernes 30 y sábado 31.
    • Región de Ñuble: viernes 30.
    • Región del Biobío: viernes 30.
    • Región de La Araucanía: viernes 30.
    • Región de Los Ríos: viernes 30
    • Región de Los Lagos: viernes 30.

