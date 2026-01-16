SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    El universo de Friends sale del living y llega a una de las cadenas de comida más reconocidas, en una propuesta limitada que cruza cultura pop, nostalgia y consumo cotidiano.

    Por 
    Constanza Llefi
    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    A más de dos décadas del final de su última temporada, la serie Friends sigue ocupando un lugar en la cultura popular. En ese contexto, McDonald’s Chile presentó Dúo Friends, una propuesta exclusiva basada en el universo de la serie.

    Con una alta presencia a lo largo del país, McDonald’s forma parte del consumo cotidiano de millones de personas en Chile. Su oferta no solo se ha consolidado en torno a la comida rápida, sino también en experiencias asociadas a lanzamientos temporales que dialogan con tendencias culturales reconocibles para el público.

    En los últimos años, la cadena ha reforzado este enfoque a través de ediciones especiales y colaboraciones que conectan con referentes del cine, la música y la televisión.

    Un show que no pierde vigencia

    Friends se estrenó en los años 90, y rápidamente se consolidó como un relato reconocible sobre la amistad adulta.

    Sus personajes, frases y escenas son famosas hasta el día de hoy, ya que continúan circulando entre distintas generaciones, impulsados por la nostalgia y el consumo cultural contemporáneo.

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile Foto: Amazon prime video

    Es por este motivo que McDonald’s Chile presentó Dúo Friends, una propuesta de edición limitada que cruza el universo de la serie con su línea de cafetería McCafé.

    La promoción se encontrará disponible entre el 15 de enero y el 15 de marzo de este año y tiene un costo de 3.990 pesos.

    Al comprarla, el consumidor podrá acceder a una bebida McCafé junto a una de las seis figuras exclusivas inspiradas en los personajes principales de la serie: Rachel, Ross, Mónica, Phoebe, Joey o Chandler. Estas serán entregadas de manera aleatoria según la disponibilidad de cada establecimiento, haciendo más interesante la experiencia de coleccionarlas.

    Las colecciones como parte de una experiencia

    Las promociones temáticas no son nuevas dentro de la estrategia de McDonald ‘s. Desde hace años, la cadena ha incorporado colaboraciones vinculadas a películas, series, música y fenómenos culturales, con el objetivo de transformar una visita cotidiana a un local de comida rápida, en una experiencia interesante asociada a recuerdos.

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    El objetivo de esto es que los consumidores logren asociar la cadena a algo más allá de solo el menú. En el caso de Friends, la apuesta se apoya en una audiencia amplia, que incluye tanto a quienes vieron la serie en su estreno original en la década de los 90, como a quienes la vieron a través de plataformas de streaming años más tarde.

    Con el fin de hacer de la colección algo aún más destacado entre sus fanáticos, algunos locales contarán con una recreación del sillón icónico de la serie, que podrá visitarse en fechas específicas en locales de Las Condes, Providencia y Buin.

    Esto no solo le permitirá a los visitantes adentrarse en el universo de la serie, sino que también será un espacio de encuentro en el que se podrán realizar fotografías en una experiencia que privilegia lo presencial.

    Disponibilidad del combo y beneficios asociados

    Dúo Friends se encuentra disponible en restaurantes McDonald’s desde Arica a Puerto Montt, además de AutoMac y la aplicación oficial.

    Además, se suman beneficios asociados al programa MiMcDonald’s (el programa de fidelización del restaurante donde se pueden acumular puntos canjeables), que incorpora promociones vinculadas a la colección.

    La propuesta se inserta en una tendencia más amplia: el regreso de íconos televisivos al consumo cotidiano, no solo como contenido audiovisual, sino como objetos y experiencias que trasladan historias conocidas a nuevos espacios, inmortalizando de una manera original y tangible el clásico televisivo.

    Lee también:

    Más sobre:FriendsColecciónComida rápidaEntretenciónMcDonald’sChileCultura PopMcCaféRestauranteComediaSerie

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    Lo más leído

    1.
    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast
    Chile

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia
    El Deportivo

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas
    Mundo

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no debe ser el ancla que limite avanzar en otros temas con Chile”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha