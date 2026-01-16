A más de dos décadas del final de su última temporada, la serie Friends sigue ocupando un lugar en la cultura popular. En ese contexto, McDonald’s Chile presentó Dúo Friends, una propuesta exclusiva basada en el universo de la serie.

Con una alta presencia a lo largo del país, McDonald’s forma parte del consumo cotidiano de millones de personas en Chile. Su oferta no solo se ha consolidado en torno a la comida rápida, sino también en experiencias asociadas a lanzamientos temporales que dialogan con tendencias culturales reconocibles para el público.

En los últimos años, la cadena ha reforzado este enfoque a través de ediciones especiales y colaboraciones que conectan con referentes del cine, la música y la televisión.

Un show que no pierde vigencia

Friends se estrenó en los años 90, y rápidamente se consolidó como un relato reconocible sobre la amistad adulta.

Sus personajes, frases y escenas son famosas hasta el día de hoy, ya que continúan circulando entre distintas generaciones, impulsados por la nostalgia y el consumo cultural contemporáneo.

Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile Foto: Amazon prime video

Es por este motivo que McDonald’s Chile presentó Dúo Friends, una propuesta de edición limitada que cruza el universo de la serie con su línea de cafetería McCafé.

La promoción se encontrará disponible entre el 15 de enero y el 15 de marzo de este año y tiene un costo de 3.990 pesos.

Al comprarla, el consumidor podrá acceder a una bebida McCafé junto a una de las seis figuras exclusivas inspiradas en los personajes principales de la serie : Rachel, Ross, Mónica, Phoebe, Joey o Chandler. Estas serán entregadas de manera aleatoria según la disponibilidad de cada establecimiento, haciendo más interesante la experiencia de coleccionarlas.

Las colecciones como parte de una experiencia

Las promociones temáticas no son nuevas dentro de la estrategia de McDonald ‘s. Desde hace años, la cadena ha incorporado colaboraciones vinculadas a películas, series, música y fenómenos culturales, con el objetivo de transformar una visita cotidiana a un local de comida rápida, en una experiencia interesante asociada a recuerdos.

Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

El objetivo de esto es que los consumidores logren asociar la cadena a algo más allá de solo el menú. En el caso de Friends, la apuesta se apoya en una audiencia amplia, que incluye tanto a quienes vieron la serie en su estreno original en la década de los 90, como a quienes la vieron a través de plataformas de streaming años más tarde.

Con el fin de hacer de la colección algo aún más destacado entre sus fanáticos, algunos locales contarán con una recreación del sillón icónico de la serie, que podrá visitarse en fechas específicas en locales de Las Condes, Providencia y Buin.

Esto no solo le permitirá a los visitantes adentrarse en el universo de la serie, sino que también será un espacio de encuentro en el que se podrán realizar fotografías en una experiencia que privilegia lo presencial.

Disponibilidad del combo y beneficios asociados

Dúo Friends se encuentra disponible en restaurantes McDonald’s desde Arica a Puerto Montt, además de AutoMac y la aplicación oficial.

Además, se suman beneficios asociados al programa MiMcDonald’s (el programa de fidelización del restaurante donde se pueden acumular puntos canjeables), que incorpora promociones vinculadas a la colección.

La propuesta se inserta en una tendencia más amplia: el regreso de íconos televisivos al consumo cotidiano, no solo como contenido audiovisual, sino como objetos y experiencias que trasladan historias conocidas a nuevos espacios, inmortalizando de una manera original y tangible el clásico televisivo.