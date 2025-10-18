Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

La muerte del empresario Isak Andic, otrora dueño y fundador de la multinacional textil Mango, ha tomado un giro: la policía de Cataluña ha comenzado a investigar su fallecimiento como un homicidio y consideran como principal sospechoso a su hijo, Jonathan Andic.

El empresario falleció el pasado 14 de diciembre de 2024 en lo que fue reportado inicialmente como un accidente en las montañas de Montserrat, a las afueras de Cataluña. El único testigo del hecho fue su hijo, Jonathan, quien lo estaba acompañando durante la jornada de senderismo.

Sin embargo, según reportó el diario El País de España, la policía catalana habría notado ciertas incongruencias en las declaraciones dadas por Jonathan, quien actualmente se estaría desempeñando como vicepresidente de la empresa de su padre.

Además de lo anterior, el mismo medio señaló que la expareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, habría declarado a la fiscalía que no existía una buena relación entre padre e hijo.

Tras conocerse esta información, la familia compartió un comunicado en que detallaban que no se referirían a la muerte de Isak Andic y que respetaban las diligencias desarrolladas para aclarar su fallecimiento.

“La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”, señala el texto compartido en distintos medios locales.

Por el momento, la policía catalana no ha solicitado la detención del hijo de Isak Andic.