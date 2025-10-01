La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar.

La Casa Blanca compartió una serie de fotografías que muestran el momento en el que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se disculpó con Qatar por un ataque que las fuerzas israelíes realizaron a principios de septiembre contra altos dirigentes de Hamas que se encontraban en Doha.

Las disculpas del líder israelí se dieron en el marco de su visita al Despacho Oval este lunes 29 de septiembre.

En las imágenes se puede ver cómo e l presidente de Estados Unidos , Donald Trump , sostiene la base del teléfono, después de haber marcado el número para que se inicie la llamada y pasárselo a Netanyahu .

La ofensiva contra miembros del grupo militante en la capital qatarí el pasado 9 de septiembre llevó a que las autoridades de Qatar exigieran disculpas del primer ministro.

Según confirmó una fuente israelí a CNN, aquello se concretó durante la reunión de este lunes entre Trump y Netanyahu en Washington.

Qué se sabe de las disculpas que Netanyahu pidió a Qatar desde la Casa Blanca

La llamada desde la Casa Blanca fue entre Netanyahu y el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Durante el contacto telefónico, la autoridad israelí no se disculpó por atacar a los altos dirigentes de Hamas, sino que por violar la soberanía de Qatar para que se efectuara la ofensiva , según afirmó la fuente consultada por el citado medio.

La persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados, declaró que la disculpa de Netanyahu formaba parte de un acuerdo para que Qatar presionara al grupo militante para que aceptara la propuesta de la administración Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Según la fuente, Netanyahu también se disculpó por herir a un civil y porque la ofensiva generó la muerte de un guardia de seguridad qatarí, quien se encontraba en el edificio atacado.

La presentación de la propuesta para un acuerdo de paz por parte de la administración Trump e Israel se posicionó a casi dos años desde que estalló la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Esa fue la fecha en la que Hamas realizó una ofensiva directa contra Israel, la cual dejó 1.200 muertos y 250 rehenes.

Tras dicho episodio, las fuerzas israelíes han respondido con ataques permanentes contra la Franja de Gaza, los cuales han generado más de 66.000 muertes, según denuncian las autoridades sanitarias locales.

El grupo militante ha liberado a algunos de los rehenes, lo que ha incluido a unos 105 durante la tregua de noviembre pasado. No obstante, de otros han entregado sus cadáveres o no se tiene mayor conocimientos sobre su estado, mientras permanecen recluidos en el enclave.

Actualmente se espera la respuesta de Hamas a la propuesta de acuerdo para Gaza.

El martes, el mandatario estadounidense declaró a la prensa que tiene previsto “darles tres o cuatro días” para que entreguen su aprobación .

Las fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

A continuación encontrarás las imágenes difundidas por la Casa Blanca que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar, en el marco de la reunión que tuvo con Trump en el Despacho Oval.

