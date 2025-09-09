Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Israel atacó a los “altos líderes” de Hamás, dijo el ejército israelí en un comunicado.

“Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, afirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Entre los fallecidos se encuentra el principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, murió en un ataque israelí en Doha, Qatar, según el canal saudita Al Arabiya.

Según informes, fuentes cercanas a Hamás dijeron al diario Haaretz que la última propuesta estadounidense de alto el fuego y acuerdo de rehenes era un “engaño destinado a llevar a los miembros de Hamás a una discusión para atacarlos”.

Poco antes, testigos informaron que se escucharon varias explosiones en el distrito de Katara Village en Doha, Qatar.