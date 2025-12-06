Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo. Foto: ATON.

Este sábado 6, la Región Metropolitana despertó con gran parte del cielo cubierto de nubes. Esto, por la baja segregada que provocará a partir de hoy un descenso de las temperaturas y, también, lluvia en distintos sectores de la región, según el pronóstico.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que las máximas rondarán entre los 23 y 25 °C, temperaturas mucho más frescas que las que dominaron toda la semana.

Hasta ahora, los meteorólogos estiman la aparición de lluvia en forma de chubascos en distintos sectores de la ciudad y, con más seguridad, tormentas eléctricas en las zonas cordilleranas , según confirmó Andrés Moncada, meteorólogo de la institución.

El evento de lluvia “vendrá acompañado de un descenso de las máximas para el fin de semana. No superaremos los 25°C en el centro de la capital”, aseguró el experto.

¿En qué comunas de la RM se espera lluvia? ¿Qué tan intensa será?

En qué parte de Santiago habrá lluvia hoy, sábado 6 de diciembre

Hasta 15 milímetros de agua caída se esperan para el evento de este sábado, 6 de diciembre, en la Región Metropolitana.

Las zonas más afectadas serán la cordillera y precordillera. Las tormentas eléctricas se presentarían en zonas como San José de Maipo, y “en el transcurso de la tarde, las comunas del sector oriente podría recibir una que otra gotita”, dijo Moncada.

En paralelo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, precisó que algunos modelos muestran que las precipitaciones comenzarían desde el mediodía y se extenderían hasta la noche.

Además, en caso de que los chubascos lleguen a la ciudad de Santiago, Sepúlveda indicó que las comunas que registren lluvia podrían ser:

Lo Barnechea.

Vitacura.

Las Condes.

La Reina.

Peñalolén.

La Florida.

Puente Alto.

Pirque.

“En Colina e incluso zonas más bajas del centro de Santiago también podrían presentarse precipitaciones”.