    “Desde el centro hasta la cordillera”: qué sectores de la Región Metropolitana esperan lluvia y tormentas eléctricas

    La Región Metropolitana tendrá un respiro del calor extremo, con la llegada de una baja segregada que traerá chubascos y tormentas eléctricas en algunos sectores. Esto es lo que dicen los pronósticos sobre la lluvia en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Desde el centro hasta la cordillera”: qué sectores de la Región Metropolitana esperan lluvia y tormentas eléctricas. Foto: ATON.

    Este viernes 5 de diciembre será el último día con calor extremo en la Región Metropolitana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que las temperaturas rondarán entre los 29 y 30 °C. Después, está contemplada la posible llegada de la lluvia y un tiempo más fresco.

    Esto, por una baja segregada, un fenómeno meteorológico que dejará precipitaciones en forma de chubascos aislados y tormentas eléctricas en distintos sectores de la RM.

    Además, permitirá que el termómetro pueda bajar unos cuantos grados, por lo que se espera un fin de semana mucho más equilibrado.

    Pero, ¿cuándo comenzaría la lluvia? ¿Qué podemos esperar de este evento? Esto es todo lo que dicen los meteorólogos.

    "Desde el centro hasta la cordillera": qué sectores de la Región Metropolitana esperan lluvia y tormentas eléctricas. Foto: ATON.

    Cuándo llueve en la Región Metropolitana

    De acuerdo al pronóstico, este sábado 6 de diciembre comenzaría la lluvia pronosticada en la Región Metropolitana. El mismo evento podría afectar a las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

    El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, estimó que la probabilidad de lluvia está concentrada a partir del mediodía de la jornada “desde el centro de Santiago hacia la cordillera”.

    Eso sí, serán chubascos, un tipo de lluvia breve que inicia y termina repentinamente, y que suelen aparecer de forma irregular. Por ello, no sería extraño que esté lloviendo en un sector y que, a pocos kilómetros, no esté cayendo ninguna gota.

    Mientras tanto, en la cordillera podrían registrarse tormentas eléctricas, producto del contraste entre el calor de los últimos días y las condiciones más frías asociadas a la baja segregada.

    

    Los datos de la DMC también muestran pronóstico de lluvia durante la tarde en los siguientes sectores:

    • Colina. Nublado y chubascos aislados.
    • Santiago Sector Oriente. Nublado y chubascos aislados.
    • San José de Maipo. Cubierto, chubascos y probable tormenta eléctrica.
    • Santiago Sector Sur. Nublado y chubascos aislados.

    Mientras tanto, en los sectores que no fueron mencionados, el cielo se mantendrá nublado y las temperaturas más frescas, con máximas de 25 o 26 °C,

    Según la meteoróloga Francisca Jofré Meneses, de Meteored, Santiago podría registrar acumulados de 3.4 milímetros. Y a partir del domingo, podría perdurar algo de lluvia “con una tendencia a debilitarse gradualmente”.

    

