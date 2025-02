“Le envío dinero a su hermana y él firma lo que digo”: el chat del fundador de $LIBRA que complica a Milei

Hayden Mark Davis es estadounidense y uno de los impulsores de la criptomoneda $LIBRA, con su empresa Kelsier Ventures. También es uno de los personajes clave en la polémica criptogate que complica al presidente de Argentina, Javier Milei .

El 14 de febrero, el mandatario había promocionado esta criptomoneda en la red social X, pero a las pocas horas, el valor de la moneda virtual se desplomó y se aproxima que unas 44.000 personas perdieron dinero.

Así comenzó uno de los peores obstáculos que ha tenido el argentino en lo que va de gobierno. Y es que lo han tildado de estafador, y ha recibido un sinfín de críticas y demandas judiciales.

Y el panorama continúa nublado para Milei: el medio argentino La Nación y la plataforma de cripto CoinDesk revelaron unos mensajes de chat que ponen todavía más entre las cuerdas al presidente argentino.

Esto es lo que dicen las conversaciones.

Hayden Mark Davis, uno de los fundadores de $LIBRA.

Los mensajes de Hayden Mark Davis sobre Milei

Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, estuvo en Argentina en distintas ocasiones, y se reunió con el presidente argentino para planear cómo impulsar la economía del país con la tecnología.

No obstante, en uno de los chats entre el empresario y un inversor, que se revelaron en los medios argentinos, Davis ostentaba tener cierto control sobre Javier Milei: decía que podía hacer que el mandatario “tuitee, haga reuniones en personas y haga una promoción”.

También decía que podía manejar a Milei a través de su hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei, gracias a los “sobornos” que le hacía.

“Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”, escribió el empresario, según consignó también El País.

Hasta ahora, además de las conversaciones, no hay otra prueba que asegure que efectivamente existió un soborno entre Davis y la hermana de Milei.

No obstante, el 15 de enero de 2025, en un chat grupal sobre criptomonedas, Davis escribió que tenía planeado “sacar lo máximo” posible de la operación, después de que le preguntaran si planeaba que el valor de $LIBRA se sostuviera, o si distribuiría las ganancias de inmediato.

“Le envío dinero a su hermana y él firma lo que digo”: el chat del fundador de $LIBRA que complica a Milei. Foto: REUTERS.

Las dudas que genera el tuit de Milei sobre $LIBRA

Casi un mes exacto después del mensaje de Hayden Mark Davis, Milei escribía el fatídico tuit que le está costando su credibilidad: dijo que la criptomoneda era una iniciativa que incentivaba “el crecimiento de la economía argentina”, por lo que cientos de miles de personas comenzaron a comprarla.

En un breve lapso de tiempo, los inversores mayoritarios (que, presumiblemente, tuvieron acceso a información privilegiada) retiraron ganancias de hasta 90 millones de dólares.

Milei ha sido enfático en que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que escribió. En conversación con TN , dijo que “yo no lo promocioné, yo lo difundí. No es lo mismo”, y que como lo había hecho desde su cuenta personal de X, no lo hizo en nombre del presidente de Argentina.

Pero pese a sus alegatos, al mandatario hoy le pesan distintas denuncias por presunta estafa y asociación ilícita, además de una investigación de la justicia argentina.