Llega a Chile The Glenlivet 12 años. The Glenlivet, el whisky escocés que lo empezó todo

Fundado en The Glenlivet Distillery en 1824 George Smith, uno de los primeros en destilar whisky legalmente en Escocia, este single malt, de excepcional calidad e inigualables características frutales, es uno de los licores más exclusivos del mundo.

Un whisky Single Malt o sólo de malta, es elaborado únicamente utilizando cebada malteada producido en una sola destilería, a diferencia de un Blended Scotch que puede ser elaborado por una mezcla de whiskies de grano y de malta provenientes de diferentes destilerías y regiones.

Todos los whiskies The Glenlivet son destilados únicamente en “The Glenlivet Distillery”, al ser un whisky original y únicamente de la región de Speyside, Escocia, captura los sabores a mayor plenitud con su doble destilación para obtener un sabor con mayor carácter y suavidad.

Hasta el día de hoy, The Glenlivet respeta la visión de su fundador, estableciendo nuevos estándares para avanzar; seleccionando barriles, acabados y líquidos excepcionales para un trago único, fusionándose en cócteles para abrir el mundo del whisky de malta a todos.

Actualmente en Chile podemos disfrutar cuatro versiones de este excepcional Single Malt: The Glenlivet Founder´s Reserve, The Glenlivet 15 años, The Glenlivet 18 años y The Glenlivet 12 años que llegó a unirse al portafolio en noviembre, 2020.

New In The Glenlivet 12 Años

Añejado en doble barrica, de roble tradicional para impartir su distintiva suavidad y de roble europeo generando el toque frutal. Ambos nos brindan un whisky de malta complejo y sofisticado.

Ideal para disfrutar solo o a las rocas, este The Glenlivet 12 años provoca en quien lo prueba sentir las cálidas frutas de verano, siendo un delicado balance con fuertes toques de piña, para luego dejar en el paladar un largo cremoso y suave.

El fundador, George Smith, creía que The Glenlivet debía hacerse sin prisas ya que el tiempo y el cuidado crearon el whisky más sabroso y de mayor calidad.

Casi 200 años después, The Glenlivet ha ganado más de 655 premios de 22 competiciones y organizaciones desde 1977. Hoy en día, The Glenlivet es el whisky escocés Single Malt Nº 1 en los Estados Unidos, el mercado más grande de whisky de malta del mundo y en Chile sigue creciendo, ahora también con un nuevo producto que llega a sorprender a los amantes del whisky single malt.