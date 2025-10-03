¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo Foto: ATON.

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó que este viernes 3 de octubre Santiago tendrá un día con temperaturas más moderadas en comparación con la ola de calor del jueves de esta semana.

La temperatura mínima de hoy será de 9°C y la máxima alcanzará los 23°C , según la institución meteorológica.

El panorama en la capital estará mayormente despejado en la mañana, variará a nubosidad parcial durante la tarde y cerrará con un cielo nublado hacia la noche. A eso de las 14:00 será el peak de calor de la jornada.

La atención, sin embargo, está puesta en el fin de semana, donde se prevé un cambio importante en las condiciones climáticas, con un descenso de las temperaturas y algunos pronósticos que indican la llegada de precipitaciones.

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo Foto: ATON.

¿Lloverá este fin de semana en la capital?

Para el sábado 4 de octubre, Meteorología pronostica una jornada fría, con mínima de 10°C y máxima de apenas 17°C. El día comenzará cubierto, pasará a nubosidad parcial durante la tarde y se mantendrá nublado en la noche.

Sin embargo, la dirección no pronostica que caigan lluvias este día, a diferencia de Meteored .

De acuerdo con Meteored, entre las 17:00 y 23:00 horas se registrarían las primeras precipitaciones en la capital, aunque de carácter débil.

En total, se espera que caigan cerca de 0,9 milímetros de agua, suficiente para marcar el inicio del primer episodio lluvioso del mes.

Cuál será el tiempo del domingo en Santiago

El domingo 5 de octubre será la jornada más inestable del fin de semana.

La Dirección Meteorológica proyecta una mínima de 8°C y una máxima de 16°C, con cielos cubiertos en la mañana, nublados durante la tarde –variando a despejados– y completamente despejados hacia la noche.

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo la-tercera

Al igual que el sábado, la dirección no contempla gotas para esta jornada.

Meteored, en tanto, detalla que la lluvia comenzará de madrugada, alrededor de las 3:00, y se extenderá de manera intermitente hasta la tarde , con término estimado cerca de las 18:00 horas.

El sistema dejaría un acumulado de 7,6 milímetros, lo que convertiría al domingo en el día más lluvioso del fin de semana.