“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana. Foto: ATON.

Días muy calurosos y veraniegos vivirá la zona central, particularmente la Región Metropolitana, los próximos días. El pronóstico del tiempo será caótico, y es que después del calor abrumante, es probable que llegue la lluvia .

Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que este miércoles, 1 de octubre, Santiago tendrá un promedio de 28 °C como máxima, una previa a los fuertes 30 °C que se sentirán el jueves 2, catalogado como el día más caluroso de la semana.

Sin embargo, el viernes 3, todo volverá a ser más primaveral. Las temperaturas irán descendiendo, y dando paso al frío y lluvia.

Desde Meteored, alertan la llegada de un sistema frontal intenso que tendrá la fuerza suficiente para avanzar desde la Patagonia hacia el centro norte del país.

Qué regiones tendrán lluvia este fin de semana, según el tiempo

De acuerdo al pronóstico de la plataforma especializada en meteorología, Meteored, un sistema frontal acompañado de un río atmosférico (categoría 3 a 4) afectará a la zona austral y dejará lluvias abundantes en las regiones de Aysén y Magallanes.

La Patagonia también será afectada con chubascos dispersos durante este miércoles y jueves.

Pero se estima que la intensidad de este frente sea tal, que sus remanentes lleguen hasta el centro norte del país el sábado, 4 de octubre : la Región de Coquimbo sería su destino final.

En esta línea, las regiones de Chile que tendrán lluvia el fin de semana, según el pronóstico actual, son:

Región de Coquimbo.

Región Metropolitana.

Región de Valparaíso.

Región de O’Higgins.

Región del Maule.

Región de Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén.

Región de Magallanes.

Es decir, 12 de 16 regiones del país tendrían lluvia este próximo sábado, 4 de octubre . Los montos de agua caída tendrán variaciones según las zonas.

Las más afectadas serían desde el Biobío hasta Los Ríos, donde se estima que caerán entre 10 y 40 milímetros de agua.

Mientras tanto, en las regiones de la zona central, incluida la Metropolitana, caerían entre 0 y 20 mm.