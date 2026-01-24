SUSCRÍBETE POR $1100
    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    El calor seguirá en Santiago, pero un núcleo frío podría generar lluvias y tormentas eléctricas este fin de semana. Revisa aquí el pronóstico para la Región Metropolitana.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día. Foto: ATON.

    Todavía faltan un par de meses para que termine el verano. Las altas temperaturas se apoderaron de gran parte de Chile, incluida la Región Metropolitana y la zona central, con varios días de cielos despejados y máximas sobre los 30 °C. Pero el pronóstico podría cambiar pronto, gracias a un frente en altura que podría traer de regreso la lluvia.

    Al menos durante este fin de semana, los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que el termómetro en Santiago se moverá entre los 27 y 29 °C, temperaturas mucho más agradables que el calor extremo de las últimas semanas.

    Pero el domingo 25 de enero podría ser un día clave, aseguraron distintos meteorólogos. Y es que en algunos modelos, hay una posibilidad de que se forme un núcleo frío en el océano que pueda provocar inestabilidad en la atmósfera a partir de esa jornada.

    Es decir, podría eventualmente caer algo de precipitaciones y generar tormentas eléctricas en la RM.

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día Tendencias / La Tercera

    La probabilidad de lluvia en Santiago, según el tiempo

    De acuerdo al pronóstico de Meteored, plataforma especializada en meteorología, el domingo 25 podría caer precipitaciones en los sectores cordilleranos de la Región Metropolitana, gracias a una vaguada en altura que favorecería el desarrollo de nubes y lluvia.

    “Si bien en el centro de Santiago las lluvias serían escasas o incluso débiles, este cambio marcará el inicio de un escenario meteorológico más dinámico en la capital”, escribió el meteorólogo Javier Hernández Oramas.

    En paralelo, el meteorólogo de T13, Gianfranco Marcone, también mencionó la posibilidad de que caiga lluvia y se generen tormentas eléctricas en la zona central. Eso sí, si es que llegara a gestarse, no se trataría de una lluvia tupida e importante, sino de algo disperso y de intensidad débil.

    “¿Qué creo que va a pasar? Amanecer despejado el domingo, nublarse durante el día y en la tarde noche cae su chubasco, quizás asociado a tormenta eléctrica”.

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día. Foto: ATON.

    Aunque la lluvia esté concentrada en la cordillera, la RM de todas maneras podría sentir el efecto de este fenómeno: ese día, Meteochile pronostica una máxima de 27 °C, una temperatura calurosa pero fresca en el contexto de la temporada.

    De todas formas, sería un evento pasajero y el lunes 26, la semana comenzará como cualquier otro día de verano: con cielos despejados y calor que va a aumentado a medida que transcurre el día.

