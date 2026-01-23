Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”
La DMC emitió una alerta por lluvias moderadas a fuertes en tres regiones de Chile. También advirtió la ocurrencia de tormentas eléctricas hasta el 26 de enero, por efecto de la Alta de Bolivia.
Las altas temperaturas típicas del verano han acompañado a la zona central durante las últimas semanas. Y aunque el calor perdurará los próximos días —pero con máximas por debajo de los 30 °C en la Región Metropolitana y sus alrededores— la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en otras tres regiones del país.
Se trata de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta: las tres recibirán lluvia hasta la noche de este viernes, 23 de enero, producto de la Alta de Bolivia, un fenómeno meteorológico del verano que favorece el desarrollo de precipitaciones en el Altiplano, el norte de Chile, Perú y Argentina.
En paralelo, Meteochile también publicó un aviso por tormentas eléctricas que estará vigente hasta la noche del lunes 26 de enero y que afectará a las tres regiones ya nombradas, pero suma a Atacama.
Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.
Tormentas eléctricas y lluvia en el norte de Chile
Sobre la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes “en un corto periodo de tiempo”, Meteochile anticipó los montos estimados de lluvia que podrían caer en las tres regiones afectadas: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Región de Arica y Parinacota
Precordillera: 10 - 20 mm.
Cordillera: 15 - 25 mm.
Región de Tarapacá
Precordillera: 10 - 20 mm.
Cordillera: 15 - 25 mm.
Región de Antofagasta
Cordillera: 15 - 25 mm.
Por otra parte, también pronosticó la ocurrencia de las tormentas eléctricas según el día.
Región de Arica y Parinacota
Tormentas eléctricas desde el jueves 23 hasta el lunes 26 en precordillera y cordillera.
Región de Tarapacá
Tormentas eléctricas desde el jueves 23 hasta el lunes 26 en precordillera y cordillera.
Región de Antofagasta
Tormentas eléctricas desde el jueves 23 hasta el domingo 25 en precordillera, precordillera salar y cordillera. El lunes 26 solo en cordillera.
Región de Atacama
Tormentas eléctricas desde el sábado 24 hasta el domingo 25 en cordillera.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.