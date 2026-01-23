Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

Las altas temperaturas típicas del verano han acompañado a la zona central durante las últimas semanas. Y aunque el calor perdurará los próximos días —pero con máximas por debajo de los 30 °C en la Región Metropolitana y sus alrededores— la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en otras tres regiones del país.

Se trata de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta : las tres recibirán lluvia hasta la noche de este viernes, 23 de enero , producto de la Alta de Bolivia, un fenómeno meteorológico del verano que favorece el desarrollo de precipitaciones en el Altiplano, el norte de Chile, Perú y Argentina.

En paralelo, Meteochile también publicó un aviso por tormentas eléctricas que estará vigente hasta la noche del lunes 26 de enero y que afectará a las tres regiones ya nombradas, pero suma a Atacama.

Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

Tormentas eléctricas y lluvia en el norte de Chile

Sobre la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes “en un corto periodo de tiempo”, Meteochile anticipó los montos estimados de lluvia que podrían caer en las tres regiones afectadas : Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Región de Arica y Parinacota

Precordillera: 10 - 20 mm.

Cordillera: 15 - 25 mm.

Región de Tarapacá

Precordillera: 10 - 20 mm.

Cordillera: 15 - 25 mm.

Región de Antofagasta

Cordillera: 15 - 25 mm.

Por otra parte, también pronosticó la ocurrencia de las tormentas eléctricas según el día.

Región de Arica y Parinacota

Tormentas eléctricas desde el jueves 23 hasta el lunes 26 en precordillera y cordillera.

Región de Tarapacá

Tormentas eléctricas desde el jueves 23 hasta el lunes 26 en precordillera y cordillera.

Región de Antofagasta

Tormentas eléctricas desde el jueves 23 hasta el domingo 25 en precordillera, precordillera salar y cordillera. El lunes 26 solo en cordillera.

Región de Atacama

Tormentas eléctricas desde el sábado 24 hasta el domingo 25 en cordillera.