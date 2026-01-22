Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

A principios de enero, el Ministerio de Salud (Minsal) ya había levantado una alerta alimentaria por una fórmula infantil de la marca Nestlé, por la posible contaminación de cereulida (Bacillus cereus), una toxina que provoca vómitos. Este jueves 22 de enero, se posicionó una nueva alerta por 8 fórmulas infantiles de la marca Alula.

De acuerdo a las autoridades, los siguientes lotes no deben ser consumidos y deben ser descartados de inmediato:

ALULA GOLD 1 PREMIUM 200G. Lote: 8000003178.

ALULA GOLD 1 PREMIUM 400G. Lote: 8000003358.

ALULA GOLD 1 PREMIUM 900G. Lotes: 8000003378, 8000003379.

ALULA GOLD 2 PREMIUM 200G. Lote: 8000003226.

ALULA GOLD 2 PREMIUM 900G. Lote: 8000003236.

ALULA GOLD 3 PREMIUM 900G. Lotes: 8000003308, 8000003347, 8000003348, 8000003350.

ALULA GOLD PREMIUM COMFORT 200G. Lotes: 8000003224, 8000003359.

ALULA GOLD PREMIUM COMFORT 900G. Lotes: 8000003246, 8000003385, 8000003386.

“La Autoridad Sanitaria está realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados”, agregó el Minsal en el comunicado.

Qué es la cereulida, la toxina en los lotes contaminados de fórmula infantil

La cereulida es una toxina que puede ser producida por la bacteria Bacillus cereus. Su consumo está asociado a la provocación de una intoxicación alimentaria de tipo emético . Es decir, que en su mayoría, provoca vómitos.

Según el informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), entre el 16 y 20% de los brotes de intoxicación alimentaria causados por toxinas bacterianas se atribuyen al B. cereus.

Entre los síntomas más comunes de la intoxicación por cereulida están:

Vómitos.

Diarrea.

Letargo inusual.

Estos pueden aparecer entre 30 minutos y 6 horas después de haber consumido algún alimento contaminado.