“Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

Un intento por encaminar a Tylor Chase hacia un proceso de rehabilitación habría terminado abruptamente.

Según informó el sitio estadounidense TMZ, el actor que se hizo conocido en los años 2000’s por su participación en el Manual de supervivencia escolar de Ned, serie de Nickelodeon, habría sido liberado de un centro psiquiátrico .

Esta salida se habría dado sin que las personas que ayudaron a su ingreso fueran notificadas, y Chase terminó nuevamente en situación de calle.

Internado de forma involuntaria

De acuerdo con el medio, Chase fue evaluado recientemente por un equipo de crisis de salud mental luego de que Jacob Harris, dueño de Shipwreck Barbershop en Riverside, California, alertara sobre su estado.

El actor fue internado de forma involuntaria en un centro psiquiátrico por 72 horas , instancia que, según quienes lo apoyan, debía derivar en su traslado a un programa de desintoxicación ya coordinado.

Sin embargo, eso no ocurrió. Shaun Weiss, actor conocido por su rol en Mighty Ducks y quien ha estado involucrado directamente en los esfuerzos por ayudar a Chase, aseguró a TMZ que la liberación se realizó sin previo aviso.

“Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros” , afirmó.

“Un peligro para sí mismo”

Weiss relató además que días después, cuando Harris volvió a encontrar a Chase en la calle durante la noche en Riverside, se contactaron nuevamente con el equipo de crisis. En esa segunda evaluación, el actor fue considerado un peligro para sí mismo.

Según el testimonio recogido por TMZ, Chase estaba “fumando metanfetamina durante la evaluación, sin zapatos ni chaqueta, en el frío gélido”. Aun así, aseguró Weiss, no fue internado y quedó nuevamente en la vía pública.

El actor también advirtió que los gestos de ayuda de algunos fanáticos, como entregarle dinero en la calle, podrían estar perjudicando su recuperación.

Mientras tanto, señaló que ha tomado contacto con representantes del Sindicato de Actores de Cine y que evalúa recurrir a autoridades del condado de Riverside para buscar una solución.

Weiss además trabaja en el centro de rehabilitación Eleven 11 Recovery, en San Clemente, donde, según indicó, existe una cama disponible para Chase.

No obstante, explicó que legalmente el actor debe aceptar voluntariamente ingresar al programa.

¿Por qué ha sido noticia Tylor Chase?

La situación de Tylor Chase volvió al centro de la atención pública hace unas semanas tras la viralización de un video en TikTok, grabado en Riverside, que lo muestra viviendo en la calle, con ropa desgastada y un evidente deterioro físico.

Chase, nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, interpretó a Martin Qwerly, un personaje secundario pero recurrente en la serie de Nickelodeon.

También participó en producciones como Everybody Hates Chris (2005) y Good Time Max (2007), antes de alejarse progresivamente de la industria.