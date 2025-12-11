Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

Este jueves, a las 21:30 horas en Chile, se revelará cuál de los seis videojuegos nominados se quedará con el premio a ‘Juego del Año’ en los Game Awards, en una ceremonia que será transmitida por YouTube, Twitch y Amazon Prime.

En la categoría principal compiten:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Do nkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II.

En un reportaje publicado esta semana, The New York Times conversó con los creadores de cada nominado, quienes explicaron cuáles fueron los mayores desafíos durante el desarrollo de sus videojuegos.

Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Este RPG por turnos con mecánicas en tiempo real sitúa al jugador en un mundo de fantasía inspirado en la Belle Époque francesa, donde una misteriosa Pintora dicta cada año la muerte de quienes tienen la edad que ella marca en un monolito .

La Expedición 33 debe detenerla antes de que vuelva a pintar el número maldito.

Su director creativo, Guillaume Broche, recordó especialmente la compleja elaboración del prólogo de Lumière.

“Fue un gran reto para nosotros encontrar la manera de ofrecer una exposición sutil, presentar a los jugadores el sistema de batalla y hacer que se enamoraran de los personajes antes de que la Expedición partiera hacia el continente”, explicó.

Death Stranding 2: On the Beach (PS5)

La secuela del aclamado juego de Hideo Kojima sigue a Sam en un nuevo viaje para salvar a la humanidad , esta vez enfrentando desafíos que cuestionan la idea misma de conexión entre las personas.

Kojima recordó uno de los momentos más difíciles del rodaje: una escena centrada en los traumáticos flashbacks de dos personajes.

“En una película de Hollywood, suele haber un monólogo o una narración, pero no quería hacerlo. Quise recrearlo simplemente a través del recuerdo y el flashback”, afirmó a The New York Times.

Donkey Kong Bananza (Nintendo Switch 2)

En esta nueva aventura del gorila de Nintendo, Donkey Kong viaja con Pauline al núcleo del planeta para obtener un objeto que concede deseos , en un mundo subterráneo lleno de capas, secretos y destrucción basada en vóxeles.

Según Kenta Motokura, productor del juego, la idea central surgió del deseo de generar sorpresa constante.

“Queríamos que los jugadores experimentaran una sensación de sorpresa cada vez que alcanzaran una nueva Capa, a la vez que se sintieran libres de destruir prácticamente todo lo que vieran”, dijo.

Las “Transformaciones Bananza”, como Bananza Avestruz o Bananza Cebra, nacieron precisamente para potenciar esas posibilidades.

Hades II (Nintendo Switch, Switch 2, PC)

La secuela del exitoso rogue-like invita a controlar a la princesa del Inframundo en una lucha contra el Titán del Tiempo , en un mundo más grande, lleno de artes oscuras y apoyo de los dioses del Olimpo.

Para Greg Kasavin, director creativo de Supergiant Games, una de las secuencias más memorables fue el enfrentamiento con Escila y las Sirenas.

“Queríamos recrear la experiencia de ser atraídos por el hermoso canto de las sirenas… solo para descubrir su naturaleza aterradora y ridícula”, explicó.

Hollow Knight: Silksong (Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S)

La esperada secuela de Hollow Knight permite jugar como Hornet en una ascensión peligrosa por un reino de insectos dominado por la seda y el canto.

Nuevos escenarios, poderes y secretos construyen una aventura más vertical y luminosa que su antecesora.

Su codirector, Ari Gibson, comparó el proceso creativo con una excavación. “Es un poco como la arqueología (...) excavamos lentamente en estos nuevos túneles y descubrimos nuevos bichos y demás”, dijo.

En esta entrega, explicó, la exploración se invierte: “La gran diferencia con Silksong es que excavamos hacia arriba en lugar de hacia abajo”.

Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5, Xbox Series X/S)

El RPG medieval sigue la historia de Henry de Skalice, un joven común envuelto en la guerra civil de la Bohemia del siglo XV . Un mundo abierto detallado y una narrativa histórica marcan el regreso de la saga.

Para Prokop Jirsa, diseñador principal, el momento más importante ocurre cuando el mundo finalmente se abre al jugador.

“Tras un inicio guiado, permitimos a los jugadores adentrarse en el mundo con solo unos pocos marcadores ligeros y mucha libertad”, señaló.

Esa vulnerabilidad inicial, sin dinero ni refugio, fue una decisión clave: “Empezar con debilidad e incertidumbre hace que cada mejora sea significativa”.