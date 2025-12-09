Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad

Porque comprar regalos no tiene por qué ser estresante. Estamos aquí para ayudarte. Ya sea que estés comprando para tu madre, tu pareja o incluso compañeros de trabajo, o cualquier otra persona de tu círculo, tenemos ideas de regalos tecnológicos para todos (y a un clic de distancia).

Lo siguiente es una guía de productos de tecnología con rebajas de Samsung.com , que además están con un 10% de descuento adicional con el código REGALA10 en el sitio oficial de la firma coreana y dentro del programa “recicla y ahorra”, que permite entregar un equipo antiguo y recibir un beneficio en tu compra (independiente si el producto que entregas es de otra marca).

Guía de regalos: productos de tecnología para Navidad

Estás buscando tecnología para esta Navidad, aquí tenemos algunas recomendaciones que además están con precios rebajados.

Serie Galaxy Tab S11

El Tab S11 Ultra es un producto portable, liviano y perfecto para trabajar desde cualquier lugar o entretenerse en vacaciones, que además cuenta con certificación IP68. Acá Samsung refina su fórmula con una pantalla Dynamic AMOLED 2X que sigue siendo la mejor del mercado , ahora con un brillo máximo que desafía cualquier entorno. La integración de Galaxy AI ya no se siente como un añadido, sino como el núcleo de la multitarea: resumir notas y editar documentos en DeX es fluido. Es, ante todo, una bestia de consumo multimedia que justifica su precio si ya vives dentro del ecosistema coreano.

Revisa en este link nuestra reseña del Tab S11 Ultra. Comprando en Samsung.com con $587.500 de descuento, la tab queda a un precio final de $1.012.400. Link de compra

Galaxy Buds3 Pro

Con un rediseño que mejora el aislamiento pasivo y una cancelación de ruido activa (ANC) que se adapta en tiempo real a tu entorno, estos audífonos dejan de ser solo un accesorio para convertirse en una herramienta. Destaca su Intérprete, que aprovecha la IA para traducir conversaciones en otros idiomas directamente en tu oído , eliminando barreras idiomáticas. En lo sonoro, los bajos están más controlados y las voces tienen una claridad cristalina. Son la opción lógica para quien lleva un Galaxy en el bolsillo.

Comprando en Samsung.com con $70.000 de descuento, los buds quedan a un precio final de $179.990 Link de compra

Serie Galaxy Watch8

Más que un reloj, el Watch8 se consolida como un guardián de la salud preventiva . Un aliado, por ejemplo, para estar en forma este verano. El nuevo sensor BioActive es más rápido y preciso, permitiendo una lectura de métricas corporales y detección de apnea del sueño con una fiabilidad clínica sorprendente. Samsung ha pulido la autonomía, esa eterna deuda de los smartwatches, logrando que llegar al segundo día no sea una odisea. Si buscas un entrenador personal que entienda no solo cuánto te mueves, sino cómo descansas y te recuperas, este es el estándar a batir en Android.

Comprando en Samsung.com con $100.000 de descuento, este reloj inteligente queda a un precio final de $269.990. Link de compra

Serie Galaxy S25

La serie S25 sube la vara de la experiencia móvil. Con el último Snapdragon for Galaxy, el rendimiento de este teléfono es impecable incluso bajo condiciones pesadas de IA generativa, videojuegos o edición de video. En el apartado de foto el S25 Ultra da un paso adelante en condiciones de baja luz. Es el teléfono “por defecto” para quien busca fiabilidad, soporte a largo plazo y una pantalla que sigue siendo el tope de gama de la industria . El S25 Ultra es un gran, gran buque insignia.

Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy S25 Ultra. Comprando en Samsung.com con $417.990 de descuento, el S25 Ultra de 1TB queda a un precio final de $1.511.990. Link de compra

Galaxy Z Flip7

El plegable tipo “concha” deja de ser un juguete de moda para ser un dispositivo que ya tiene siete generaciones. La pantalla externa (Flex Window) ahora es realmente funcional , permitiendo gestionar casi toda tu vida digital sin abrir el teléfono. La bisagra se siente más robusta y el pliegue es casi imperceptible al tacto. Samsung ha logrado meter una batería que cumple en un chasis que cabe en cualquier bolsillo. Si extrañas la época en que los teléfonos eran compactos y tenían personalidad, el Z Flip7 es casi el único camino.

Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Z Flip7. El Galaxy Z Flip7 está con 24% de descuento (unos $306.990 pesos de rebaja), quedando en menos de 1 millón de pesos a solo $962.990 (incluye carcasa de regalo). Link de compra

Galaxy Z Fold7

La oficina de bolsillo definitiva. El Z Fold7 se volvió lo suficientemente delgado para no ser un equipo pesado, pero mantiene esa pantalla interior enorme que cambia la forma en que consumes contenido y trabajas. La multitarea de tres aplicaciones simultáneas sigue sin rival , y el soporte para S Pen lo convierte en una libreta digital inagotable. Sigue siendo un producto de nicho por su precio, pero para el usuario que necesita editar hojas de cálculo y firmar contratos en el asiento trasero de un taxi, no existe competencia real.

Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Z Fold7. El Galaxy Z Fold7 cuenta para esta Navidad con $490.000 de descuento, quedado a un precio final de $1.709.990. Link de compra

Galaxy Book5 Pro 360

La sinergia entre Windows y el ecosistema Galaxy alcanza aquí su punto más alto. Este 2-en-1 combina la potencia de los nuevos chips de Intel con una eficiencia energética notable. Su pantalla táctil AMOLED es un deleite visual, ideal para creativos. Es ligero, silencioso y se siente como una extensión natural del teléfono . Un computador que entiende que la movilidad no debe sacrificar potencia.

Revisa en este link nuestra reseña del Galaxy Book5 Pro 360. Está con $850.000 de descuento para esta Navidad comprando en Samsung.com (precio final de $1.349.990). Link de compra

Galaxy A56

El Samsung Galaxy A56 redefine la gama media con una calidad-precio que roza lo premium . Su pantalla Super AMOLED brilla con fluidez absoluta, mientras que su renovado procesador gestiona la multitarea sin problemas. Es un equilibrio maestro entre rendimiento y autonomía, destacando un sistema de cámaras que captura la noche con sorprendente nitidez.

Compra en Samsung.com con un 23% de descuento ($112.990 de rebaja) a un precio final de $386.990. Link de compra

Galaxy S25 FE

El Samsung Galaxy S25 FE es la síntesis perfecta entre precio y potencia . No solo incluye carcasa de regalo, el equipo ofrece un rendimiento a la altura de la familia S25 con un interesante sistema de cámaras.

En Samsung.com lo encuentras con $124.999 de descuento, quedando a un precio final de $674.990. Link de compra