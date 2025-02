Los turistas usan exoesqueletos robóticos para escalar una montaña.

El monte Tai, ubicado en la provincia de Shandong, es una de las montañas más sagradas de China .

Desde tiempos remotos, cientos de personas han intentado subir esta maravilla de la naturaleza debido a su significado histórico y cultural, o simplemente, para pasear.

Emprender esta travesía no es nada fácil. Con sus 1.500 metros de altura y casi 7.000 escalones, el monte Tai puede volverse una experiencia extremadamente desafiante para personas de todas las edades, pero aún más para las mayores.

Sin embargo, ahora los funcionarios de turismo de Shandong han encontrado una innovadora alternativa para aquellas personas que podrían presentar dificultades al momento de ascender a la cumbre: exoesqueletos robóticos .

Los exoesqueletos son armaduras que se ponen parcial o completamente sobre el cuerpo humano, con el fin de facilitar los movimientos o mejorar las capacidades físicas. Se utilizan con distintos propósitos, como la rehabilitación o el deporte.

Cómo son los exoesqueletos que se usan para escalar montaña de China

El pasado 29 de enero, en plena celebración del Año Nuevo Chino, se lanzaron los primeros 10 exoesqueletos creados por el Grupo de Turismo Cultural de Taishan (TCTG) y la compañía tecnológica Kenqing Technology, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Los dispositivos fueron diseñados especialmente para ayudar en el proceso de escalada, prometiendo que la llegada al monte Tai sea más agradable para las personas mayores o que tienen problemas de movilidad.

El exoesqueleto desarrollado por el Grupo de Turismo Cultural de Taishan y la compañía tecnológica Kenqing Technology.

Cada aparato es sorprendentemente liviano: pesa tan solo 1,8 kilos. Se usa envuelto en la cintura y muslos, y su flexibilidad le permite adaptarse a diferentes tipos de cuerpos. Es sencillo de fácil de poner y quitar, y guardarlo tampoco representa un desafío, debido a su diseño plegable.

Al ser potenciado con Inteligencia Artificial (IA), es capaz de identificar el ritmo y movimiento que va realizando el usuario, y es ahí cuando aporta asistencia sincronizada para bajar la carga en las piernas.

“El algoritmo de aprendizaje inteligente de IA coincide automáticamente con los hábitos de caminata y puede usarse ampliamente en diversas áreas de la vida y el trabajo”, describe Kenqing Technology en la reseña del producto.

Durante su debut en el monte Tai, este exoesqueleto atrajo a más de 200 turistas. La tarifa fue de 60 a 80 yuanes (unos 8 a 11 dólares) por utilizarlo en esa zona turística durante el período de vacaciones, que se extendieron hasta el pasado 4 de febrero de acuerdo a la agencia de noticias china.

Uno de los que logró probar uno de los aparatos fue Li Chengde, un turista de 68 años. “Realmente funciona. Una vez que me lo puse, mis piernas ya no me dolían. Sentí como si alguien me estuviera tirando cuesta arriba”, dijo.

Mientras que Wang Houzhe, funcionario del Grupo de Turismo Cultural de Taishan, argumentó que estas estructuras fueron estrenadas especialmente para que los turistas mayores no pierdan la oportunidad de observar la impresionante montaña.

“Algunos turistas mayores quieren disfrutar del paisaje a lo largo del camino, pero sentarse en un teleférico limita su visión. Con la ayuda de estos robots, realmente pueden experimentar la alegría de escalar”, señaló.

El lanzamiento de este novedoso producto llega en un momento en que China está lidiando con un envejecimiento acelerado de su población, debido a su reducida tasa de natalidad y mayor esperanza de vida.

Por esa misma razón, el mercado del cuidado de personas mayores se ha convertido en uno de los focos de Kenqing Technology. Este año planean estrenar otro modelo de exoesqueleto que cuente con materiales más ligeros, mejores algoritmos y adaptabilidad para las necesidades físicas de esos usuarios.