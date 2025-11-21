BLACK SALE $990
    Miss Universo 2025: chilena Inna Moll es una de las 30 semifinalistas

    El Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret es escenario del concurso que elige a la “mujer más bella del planeta” entre 30 semifinalistas, entre las cuales se cuenta la miss Chile, de 28 años.

    Por 
    Lya Rosen

    El Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret fue la noche de este jueves, mañana de Tailandia, escenario de la final del certamen Miss Universo 2025, una de las competencias de belleza más famosas desde su creación en 1952, donde se conocería al sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

    Cuya edición número 74 se inició precedida de escándalos y accidentes, como la reprimenda del presidente del Comité Organizador a la representante de México y la caída de Miss Jamaica, y teniendo en el escenario al total de las 120 candidatas a ser “la mujer más bella del planeta”.

    Sin embargo, de ellas solo 30 de ellas solo quedarían como semifinalistas, dentro de la cuales en los últimos días había sonado fuerte el nombre de la candidata chilena, Inna Moll, quien mantuvo expectantes a quienes siguen de cerca el concurso, en especial tras su presentación en traje de baño, traje típico y traje de noche de este miércoles.

    Un favoritismo que se hizo realidad cuando Moll apareció entre la treintena de elegidas para competir por la corona que hasta hoy portaba Theilvig.

    Junto a ella también fueron seleccionadas India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, México Filipinas. Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Canadá, Miss Universo Latina, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay.

    Todas las que deben competir una vez más en la prueba de traje de baño, tras lo que 12 doce concursantes pasarán a la competencia de vestido de noche. Para que luego solo cinco avancen a la ronda de preguntas y respuestas del comité de selección.

    Después de esto, tres representantes pasarán a la ronda final de preguntas y respuestas, después de lo cual se determinará a la ganadora y a las dos finalistas de este Miss Universo 2025.

