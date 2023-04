“No está feliz”: la crisis que estarían atravesando Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, según la prensa portuguesa

No son buenos momentos en la vida de Cristiano Ronaldo. De acuerdo a información de la prensa portuguesa, el futbolista estaría pasando por una compleja crisis amorosa con su pareja y madre de sus hijos, Georgina Rodríguez, que habría comenzado a acentuarse desde que la familia se mudó a Arabia Saudita.

En redes sociales la pareja aparenta estar bien, de hecho, a inicios de abril la modelo subió a Instagram una serie de fotografías donde intentaba dejar en claro al público que todo estaba perfecto dentro del clan. Sin embargo, el programa Noite de das Estrelas de la cadena CMTV indica que la relación de “Gio” con el delantero ha ido cuesta abajo recientemente.

La posible crisis entre Georgina y Cristiano

En el show televisivo, el psicólogo Quintino Aries fue el encargado de realizar un análisis a las conductas del deportista portugués en algunas de sus apariciones públicas, apuntando a que hay varias razones para creer que Ronaldo no está bien emocionalmente.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: primera, que su vida personal no vive un momento de felicidad; y segunda, que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, dijo el experto.

Luego, el periodista que integra Noite de das Estrelas, Daniel Nascimento, arrojó dardos más directos a lo que sucedería en la relación de Ronaldo y Rodríguez.

“Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, aseguró el comunicador.

Los medios portugueses aseguran que Ronaldo y Rodríguez no están pasando buenos momentos en su relación.

Leo Caeiro, también panelista del programa y amigo de la madre de Ronaldo, reiteró la hipótesis de la crisis de pareja: “Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”.

En paralelo, en el programa televisivo Socialité de Telecinco aseguraron que existe la posibilidad de que el quiebre entre ambos podría suceder pronto.

¿La razón? El futbolista se sentiría cada vez más lejano al actuar y el estilo de vida de la influencer de 29 años, quien ya ha generado varias críticas por su forma de ser un tanto egocéntrica en el reality show de Netflix Soy Georgina. La producción, que ya lleva dos temporadas, ha dejado en evidencia las millonarias sumas de dinero que desembolsa Georgina cada vez que desea ir de compras.

“Cristiano estaría muy decepcionado con la Georgina que estaría conociendo ahora mismo. Georgina estaría enseñando la patita, creyéndose la reina y alardeando, y eso al jugador no le gustaría nada”, comentaron desde el programa.

Hasta ahora, ni la modelo ni el deportista se han referido a las hipótesis que han ido surgiendo por estos días. La única voz que ha salido públicamente a descartar esas teorías ha sido la amiga del futbolista, Filipa Castro, quien expresó a los medios portugueses que la pareja está mejor que nunca.

“Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, explicó Castro.