Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

Foto: Mario Tellez.

La Región Metropolitana y la zona central vivirán días de mucho calor. A través de un aviso meteorológico, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió que este viernes 16 de enero comenzará un evento de altas temperaturas que podría convertirse en una ola de calor .

¿La responsable? Una dorsal en altura —una zona de altas presiones asociada a cielos despejados, tiempo estable y temperaturas elevadas— que provocará máximas de hasta 36 °C en siete regiones centrales de Chile.

Este evento comenzará durante la tarde de este viernes 16, y se extenderá hasta la tarde del lunes 19.

A continuación, revisa las máximas de cada región y cómo cuidarse del calor.

Foto: ATON.

Las máximas de la RM y la zona central durante la ola de calor

De acuerdo con el pronóstico de Meteochile, siete regiones de la zona central de Chile enfrentarán un evento de calor intenso a partir de este viernes . Algunas registrarán máximas sobre los 30 °C todos los días, aunque la intensidad del fenómeno variará de una región a otra.

Estas son las máximas de cada región afectada, según el día.

Región de Coquimbo

Sábado: 30 a 33 °C

Región de Valparaíso

Viernes, sábado y domingo: 34 a 36 °C

Región Metropolitana

Viernes, sábado y domingo: 31 a 34 °C

Región de O’Higgins

Viernes, sábado y domingo: 31 a 34 °C

Región del Maule

Viernes, sábado y domingo: 30 a 34 °C

Región de Ñuble

Viernes y sábado: 30 a 33 °C

Domingo y lunes: 30 a 34 °C

Región del Biobío

Domingo y lunes: 31 a 36 °C

Foto: DMC.

Cómo identificar un golpe de calor

En una conversación previa con La Tercera, el docente de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo (UDD), Sergio Reeves, explicó que las señales de alerta de un golpe de calor suelen ser:

La persona se siente muy acalorada, con la piel roja y caliente.

Dolor de cabeza fuerte, mareos o sensación de desmayo.

Confusión, dificultad para hablar o para reaccionar.

Náuseas o vómitos.

Respiración y pulso acelerados.

En casos más graves, puede haber convulsiones o pérdida de conciencia.