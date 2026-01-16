Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana
La Región Metropolitana y la zona central enfrentarán una ola de calor con máximas de hasta 36 °C. Revisa aquí las temperaturas pronosticadas por región .
La Región Metropolitana y la zona central vivirán días de mucho calor. A través de un aviso meteorológico, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió que este viernes 16 de enero comenzará un evento de altas temperaturas que podría convertirse en una ola de calor.
¿La responsable? Una dorsal en altura —una zona de altas presiones asociada a cielos despejados, tiempo estable y temperaturas elevadas— que provocará máximas de hasta 36 °C en siete regiones centrales de Chile.
Este evento comenzará durante la tarde de este viernes 16, y se extenderá hasta la tarde del lunes 19.
A continuación, revisa las máximas de cada región y cómo cuidarse del calor.
Las máximas de la RM y la zona central durante la ola de calor
De acuerdo con el pronóstico de Meteochile, siete regiones de la zona central de Chile enfrentarán un evento de calor intenso a partir de este viernes. Algunas registrarán máximas sobre los 30 °C todos los días, aunque la intensidad del fenómeno variará de una región a otra.
Estas son las máximas de cada región afectada, según el día.
Región de Coquimbo
Sábado: 30 a 33 °C
Región de Valparaíso
Viernes, sábado y domingo: 34 a 36 °C
Región Metropolitana
Viernes, sábado y domingo: 31 a 34 °C
Región de O’Higgins
Viernes, sábado y domingo: 31 a 34 °C
Región del Maule
Viernes, sábado y domingo: 30 a 34 °C
Región de Ñuble
Viernes y sábado: 30 a 33 °C
Domingo y lunes: 30 a 34 °C
Región del Biobío
Domingo y lunes: 31 a 36 °C
Cómo identificar un golpe de calor
En una conversación previa con La Tercera, el docente de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo (UDD), Sergio Reeves, explicó que las señales de alerta de un golpe de calor suelen ser:
- La persona se siente muy acalorada, con la piel roja y caliente.
- Dolor de cabeza fuerte, mareos o sensación de desmayo.
- Confusión, dificultad para hablar o para reaccionar.
- Náuseas o vómitos.
- Respiración y pulso acelerados.
- En casos más graves, puede haber convulsiones o pérdida de conciencia.
Ante esta situación, es necesario actuar rápido y pedir ayuda médica lo antes posible, en especial si se trata de niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son las más vulnerables a los riesgos de los golpes de calor.
