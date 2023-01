Pamela Anderson acusó en sus memorias a Tim Allen, el actor que dio vida a Santa Cláusula y fue la voz de Buzz Lightyear

Antes de saltar a la fama con su rol en Guardianes de la Bahía, la actriz Pamela Anderson fue parte de las primeras temporadas de Home Improvement, una comedia que fue conocida en Latinoamérica bajo el nombre de Mejorando la Casa y que en Chile fue exhibida durante los noventas por las pantallas de Canal 13.

Dicha serie fue protagonizada por Tim Allen, reconocido además por la trilogía de Santa Cláusula y dar voz al héroe espacial Buzz Lightyear en las películas de Toy Story. Y ahora ese actor es el foco de una denuncia que la actriz reveló en su nuevo libro de memoras llamado Love, Pamela (Con Amor, Pamela).

De acuerdo a Anderson, Allen se exhibió desnudo en su primer día de trabajo en la serie. Un hecho que ocurrió durante el año 1991, cuando ella tenía 23 años.

“El primer día de grabación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo con su bata”, escribió Anderson. “Abrió su bata y me mostró todo rápidamente, completamente desnudo debajo. Dijo que eso era justo, porque él me había visto desnuda. ‘Ahora estamos a mano’, dijo. Me reí incómodamente”, remarcó la actriz.

Según el portal Variety, Tim Allen podría haberse referido a las fotografías que Anderson realizó para la revista Playboy. Sin embargo, el propio actor negó la acusación. “No, nunca sucedió. Nunca haría algo así”, dijo el actor en un comunicado.

El programa de Anderson y Allen

Consideren que la actriz participó en Mejorando la Casa durante dos temporadas, entre 1991 y 1992, En paralelo a la presentación de sus últimos episodios, la actriz comenzó a aparecer en Guardianes del Bahía como la emblemática CJ Parker.

Todo será foco también de un documental de Netflix llamado Pamela, A Love Story que abordará su carrera y vida personal. Ese trabajo será lanzado el 31 de enero, mismo día de la publicación del libro de memorias.